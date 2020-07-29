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Başkan Tören, temizlik işçileriyle makamında kahvaltı yaptı

ORDU HABERLERİ  | 29.07.2020 12:52 | Son Güncelleme

Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, makamına davet ettiği bir grup temizlik personeli ile kahvaltı programında bir araya geldi.Cumartesi günleri Yeni Mahalle’de Altınordu Belediyesi hizmet binası yanında kurulan ve üreticilerin doğal ürünleri sattıkları geleneksel doğal köy pazarı, Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören’in talimatları ile geçtiğimiz aylarda yapılan çalışma sonunda modern bir görünüme kavuşmuştu.

Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, makamına davet ettiği bir grup temizlik personeli ile kahvaltı programında bir araya geldi.
Cumartesi günleri Yeni Mahalle’de Altınordu Belediyesi hizmet binası yanında kurulan ve üreticilerin doğal ürünleri sattıkları geleneksel doğal köy pazarı, Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören’in talimatları ile geçtiğimiz aylarda yapılan çalışma sonunda modern bir görünüme kavuşmuştu. Yenilenen haliyle hem üreticinin, hem de vatandaşların beğenisini toplayan pazar alanı, sökülüp yeniden kurulabilen modern tezgahlarla hizmet vermeye başlamıştı. Cumartesi günleri sabah erkenden pazar alanını hazırlayıp, bitişinde ise alanı toparlayan temizlik personelleri, Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören’in davetiyle, makam odasında düzenlenen kahvaltı programında bir araya geldi.
Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, kahvaltı programında yaptığı konuşmada, “Bugün şehrimizin temiz şehir olmasında büyük fedakarlıkları olan ve aynı zamanda yaşadığımız zorlu pandemi sürecinde gayretleri ve özverili çalışmalarıyla kahramanlaşan mesai ve çalışma arkadaşlarımı onur konuğu olarak ağırlamaktan onlarla aynı sofrayı paylaşmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Tüm belediye çalışanlarımıza gösterdikleri insan odaklı hizmet anlayışı için teşekkür ediyorum. Yeni nesil belediyecilikte hem bölgemizin hem de Türkiye’nin gelecekte model alacağı yeni bir kurumsal yapıyı hep birlikte inşa ediyoruz. Bu vesileyle bugüne kadar belediyemize ve hemşehrilerimize emeği ile geçmişte hizmet etmiş ve şu an birlikte mesai harcadığımız tüm çalışanlarımıza ve değerli ailelerine teşekkür ediyorum” dedi.
Başkan Tören temizlik işçilerinin ve ailelerinin yaklaşan kurban bayramlarını da tebrik etti.

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