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Başkan Tören, Zabıta Haftası’nı kutladı

ORDU HABERLERİ  | 01.09.2020 17:09 | Son Güncelleme

Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, Zabıta Teşkilatı’nın 194.

Başkan Tören, Zabıta Haftası’nı kutladı

Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, Zabıta Teşkilatı’nın 194. kuruluş yıl dönümü ve 1-7 Eylül Zabıta Haftası dolayısıyla, zabıta personelinin haftasını kutladı.
Başkan Aşkın Tören, kutlama mesajında, gecesini gündüzüne katarak mesai yapan zabıta ekiplerine kolaylıklar dileyerek, şu ifadelere yer verdi:
“Önce insan, önce şehrim anlayışıyla hizmet üreten bu amaç doğrultusunda fedakarca gece-gündüz demeden özveriyle çalışan Altınordu Zabıta Teşkilatımızın çok değerli mensupları çalışma Arkadaşlarımın haftasını kutluyor, bu zorlu görevlerinde kolaylıklar diliyorum. Meslek hayatlarında ve yaşamlarında sağlık esenlik ve mutluluklar diliyor, saygıdeğer ailelerine selam ve sevgilerimi sunuyorum. Bu vesileyle ülkemizin her köşesinde vatandaşlarımızın sağlığı, güvenliği ve huzuru için özveriyle 7 gün 24 saat çalışan ve özellikle pandemi sürecinde vefa sosyal destek gruplarına verdikleri değerli hizmetler dolayısıyla fedakâr zabıta personeline nice 194 yıllar diliyorum.”

Başkan Tören, Zabıta Haftası’nı kutladı

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