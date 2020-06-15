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Başkan Tören:"Altınordu’yu çekim merkezi haline getirmek için çalışıyoruz”

ORDU HABERLERİ  | 15.06.2020 16:49 | Son Güncelleme

Ordu’nun Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, mahalle ziyaretleri kapsamında vatandaşlar ile bir araya gelmeye devam ediyor.Yeni normal dönem ile birlikte saha gezilerine ağırlık veren Başkan Tören, bu kapsamda hafta sonu mesaisinde Cumhuriyetköy ve Ortaköy Mahallelerini ziyaret etti.

Ordu’nun Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, mahalle ziyaretleri kapsamında vatandaşlar ile bir araya gelmeye devam ediyor.
Yeni normal dönem ile birlikte saha gezilerine ağırlık veren Başkan Tören, bu kapsamda hafta sonu mesaisinde Cumhuriyetköy ve Ortaköy Mahallelerini ziyaret etti. Başkan Tören’in mahalle ziyaretlerine TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanı AK Parti Ordu Milletvekili Dr. Şenel Yediyıldız da eşlik etti. Ziyaretlerde, Altınordu Belediyesi’nin sezon planlamaları devam ederken, yine sahada devam eden çalışmalar ve programlar yerinde inceleniyor, sorunlar tespit edilip vatandaşların istek ve talepleri dinleniyor.
Ziyaret hakkında açıklamalarda bulunan Milletvekili Yediyıldız, vatandaşlarla bir arada olmanın mutluluğu içinde olduklarını belirterek, birlik ve beraberlik içerisinde tüm sorunların çözülebileceğini söyledi. Altınordu Belediyesi ve Başkan Aşkın Tören’in kısa sürede yaptıklarını takip ettiğini ifade eden Milletvekili Yediyıldız, “İnşallah tez zamanda da sorunların hepsini çözecektir” dedi.
Mahalle gezisi esnasında vatandaşalar ile bir araya gelerek taleplerini de dinleyen Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, çalışmalarının merkezinde insan olduğunu, rıza oluşturmak için çalıştıklarını ifade ederek, Altınordu’yu bölgesinde bir cazibe ve çekim merkezi haline getireceklerini ifade etti.
“Altınordu’yu gelecekte göç etmeyen, tam tersi göç alan bir şehir yapmak ve alt yapısını oluşturmak için ter dökeceğiz” diyen Başkan Tören, “Bu şehrin çocukları ve tarih yapıcıları olarak şehrin kaderini değiştirmeye, üreten rekabet eden ve yaşanabilir bir Altınordu için ahdettik. Alt yapıdan üst yapıya, ekonomiden kültür hayatına kadar yeni ihtiyaçları öngörerek kalkınmada bir model şehir, yaşanabilir çevreye ve insana saygılı şehir kimliğiyle bir cazibe ve çekim merkezi haline getirmek için çalışıyoruz” ifadelerine yer verdi.

“Kırsal ve merkez arasındaki mesafeleri ortadan kaldırmak için var gücümüzle çalışacağız”
Başkan Tören, kırsal ve merkez mahalle arasındaki tüm mesafeleri ortadan kaldırmak için çalışacaklarını da ifade ederek, “Mahallelerimizin hangi sıkıntıları var bunları biliyoruz ve sorunları yerinde tespit ediyoruz. Bu kapsamda şehir merkezimiz ve kırsal mahallelerimiz arasında öncelikle ulaşımın erişilebilirliğini sonrasında ise sosyal, kültürel ve ekonomik birtakım çalışmalarla kırsal ve merkez arasındaki mesafenin ortadan kaldırılması için var gücümüzle, halkımızla ve kurumlarımızla iş birliği halinde çalışmalarımızı aralıksız sürdüreceğiz. Tarımda ticarette turizm teknolojide ve tanıtımda bölgesinin dikkat çeken istikrarlı büyüyen gelişen büyük Ordu markasına, misyonu ölçüsünde ve gücünde katkı veren bir şehir olmak için hep birlikte çalışıyoruz” şeklinde konuştu.
Mahalle muhtarları ve vatandaşlar ise ziyaretten dolayı memnun olduklarını belirttiler.

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