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Başkan Tosun: “Bunların amacı İslam dinine saldırıp, inançlı Türk halkını provoke etmektir”

KÜTAHYA HABERLERİ  | 28.04.2020 19:07 | Son Güncelleme

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Kütahya Şube Başkanı İsmail Tosun, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın İslam dininin emir ve yasakları hakkında yaptığı uyarılarının, Ankara ve İzmir Barosu tarafından eleştirilmesini şiddetle kınadıklarını ifade etti.MÜSİAD Kütahya Şube Başkanı İsmail Tosun, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın İslam dininin emir ve yasakları hakkında yaptığı uyarılarının, Ankara ve İzmir Barosu tarafından eleştirilmesi üzerine bir açıklamada bulundu.

Başkan Tosun: “Bunların amacı İslam dinine saldırıp, inançlı Türk halkını provoke etmektir”

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Kütahya Şube Başkanı İsmail Tosun, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın İslam dininin emir ve yasakları hakkında yaptığı uyarılarının, Ankara ve İzmir Barosu tarafından eleştirilmesini şiddetle kınadıklarını ifade etti.

MÜSİAD Kütahya Şube Başkanı İsmail Tosun, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın İslam dininin emir ve yasakları hakkında yaptığı uyarılarının, Ankara ve İzmir Barosu tarafından eleştirilmesi üzerine bir açıklamada bulundu. Başkan Tosun, yaptığı açıklamada, "İnsan Haklar Derneği (İHD) mazlum insanların haklarını korumak yerine eşcinsellerin ahlaksızlıklarını savunmuştur. Bu baroların ve derneğin amacı milletin manevi değerlerine ve inançlarına karşı, düşmanlık yapmak, İslam dinine saldırıp, inançlı Türk halkını provoke etmektir. Hukuk adına konuştuğunu iddia edenlerin, liyakat ve samimiyetten yoksun olduğu apaçık ortadadır. Eleştiri hakkı hiçbir zaman hiç kimseye milletimizin inandığı değerlere saldırma hakkı veremez. Ankara Barosu, Allahü tealanın ayetlerine ’Sesi, çağlar öncesinden gelen ses’ ifadesiyle biz Müslümanlara hakaret etmiştir. İzmir Barosunun da, Prof. Dr. Ali Erbaş’ın, İslam dininin hükümlerinden bahsetmesini ’Nefret söylemi’ olarak tanımlaması asla kabul edilemez. Diyanet İşleri Başkanımızın şahsında ve özellikle onun şahsı bahane edilerek İslam dinine yapılmaya çalışılan saldırıyı şiddetle ve esefle kınıyorum” dedi.

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