YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bilecik
  4. Başkan Tuna: “Sizlerin sağlığını önemsiyoruz”

Başkan Tuna: “Sizlerin sağlığını önemsiyoruz”

BİLECİK HABERLERİ  | 31.07.2020 18:57 | Son Güncelleme

Bilecik’in Bozüyük ilçesine bağlı Dodurga Belde Belediye Başkanı Selim Tuna, pandemi sürecinde belde halkının bayramı sağlıklı bir şekilde getirebilmeleri için gerekli tedbirleri aldıklarını kaydetti.Başkan Tuna yaptığı açıklama, "Belde halkımızın pandemi döneminde bayramı sağlıklı bir şekilde geçirebilmeleri için beldemizde sürekli olarak dezenfektan çalışmaları, 10 bin adetin üzerinde maske dağıtımı yapılmıştır.

Bilecik’in Bozüyük ilçesine bağlı Dodurga Belde Belediye Başkanı Selim Tuna, pandemi sürecinde belde halkının bayramı sağlıklı bir şekilde getirebilmeleri için gerekli tedbirleri aldıklarını kaydetti.
Başkan Tuna yaptığı açıklama, "Belde halkımızın pandemi döneminde bayramı sağlıklı bir şekilde geçirebilmeleri için beldemizde sürekli olarak dezenfektan çalışmaları, 10 bin adetin üzerinde maske dağıtımı yapılmıştır. Sizlerin sağlığını önemsiyoruz. Bu nedenle tüm camilerimize, kahvehanelerimize dezenfektan makinaları konulmuştur. Kahvehanelerimize kolonya ve maske bırakılmıştır. İhtiyacı olan vatandaşlarımız maskelerini kahvehanelerde veya belediyemizden ücretsiz olarak temin edebilir. Lütfen sosyal mesafemizi koruyalım, maskelerimizi takalım. Bayramımızı sağlık ve huzur içinde geçirelim. Kurban bayramımız mübarek olsun” dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER 'Filtre yok, çiller gerçek!' 'Filtre yok, çiller gerçek!'
Bozüyük İlçe Emniyet Müdür Yardımcılığı görevine Orhan Bozdemir atandıBozüyük İlçe Emniyet Müdür Yardımcılığı görevine Orhan Bozdemir atandı

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kaymakam ilçe giriş noktasında araçları denetledi

Kaymakam ilçe giriş noktasında araçları denetledi

İlk işleri Marmaris’i izlemek oldu

İlk işleri Marmaris’i izlemek oldu

Bu görüntüler Bursa’ya çok yakıştı

Bu görüntüler Bursa’ya çok yakıştı

Başkan Sayan’dan vefalı ziyaret

Başkan Sayan’dan vefalı ziyaret

Kaymakam Sarı’ya muhteşem uğurlama

Kaymakam Sarı’ya muhteşem uğurlama

Vali Şentürk, çocuklara bayram harçlığı dağıttı

Vali Şentürk, çocuklara bayram harçlığı dağıttı

Bilecik Namaz Vakitleri 31 Temmuz Cuma

İmsak
04:08
Sabah
05:50
Öğle
13:11
İkindi
17:05
Akşam
20:23
Yatsı
21:58

Bilecik Nöbetçi Eczaneler31 Temmuz Cuma

Cebeci Eczanesi
Golpazari
Kaan Eczanesi
Sogut
Elif Eczanesi
Merkez
İlker Eczanesi
Bozuyuk
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Mevcut başkana 21 fark atan genç isim il başkanı oldu

Mevcut başkana 21 fark atan genç isim il başkanı oldu

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Karşılarında öğretmenlerini görünce çok mutlu oldular

Karşılarında öğretmenlerini görünce çok mutlu oldular

“nur Viral’le Bizim Soframız” Programında Bozüyük Tanıtıldı

“nur Viral’le Bizim Soframız” Programında Bozüyük Tanıtıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.