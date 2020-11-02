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Başkan Tuncel depremle ilgili olarak muhtarlarla bir araya geldi

AYDIN HABERLERİ  | 02.11.2020 18:14 | Son Güncelleme

Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel ‘deprem’ başlığı altında düzenlenen toplantıda mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi.Geçtiğimiz Cuma günü 6.9 şiddetinde Ege Denizi merkezli meydana gelen deprem, Söke’de de çok ciddi boyutta kendisini hissettirmişti.

Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel ‘deprem’ başlığı altında düzenlenen toplantıda mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi.
Geçtiğimiz Cuma günü 6.9 şiddetinde Ege Denizi merkezli meydana gelen deprem, Söke’de de çok ciddi boyutta kendisini hissettirmişti. Deprem sonrasında tüm muhtarları tek tek arayan Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel, ilk bilgileri o an almış ve yanlarında olduklarını belirtmişti.
Mahalle muhtarları ile toplantı kararı alan Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel, belediye meclis salonunda gerçekleşen toplantıda muhtarlarla bir araya geldi. Muhtarlar nezdinde tüm Söke halkına bir kez daha geçmiş olsun dileklerini ileten Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel; hasar gören binaların tespiti ile ilgili ilk andan itibaren çalışma başlattıklarını, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün konuyla ilgili çalışma yürüttüğünü belirtti. Söke Belediyesi olarak ihtiyaç duyulan her alanda olacaklarını ifade eden Başkan Tuncel, muhtarlardan zarar gören haneleri kendilerine de bildirmelerini isteyerek, takipçisi olacaklarını ifade etti.
Pazar günü Söke Belediyesi olarak hazırlanan yardım paketlerinin Bayraklı’ya teslim edildiğini belirten Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel; “Söke’de çok ciddi boyutta zarar gören binaların olmadığını biliyoruz. Bize intikal eden büyük boyutta zarar yok. Gelen hasarları da ekiplerimiz yerinde kontrol etti. Depremin yaşanması elbette hepimize ders oldu. Deprem ve olası depremlere hazırlık konusunda çalışmalarımız olacak. Depremle birlikte yaşama gerçeğini göz önünde bulunurarak tedbir çalışmaları yapacağız” diye konuştu.
Başkan Yardımcıları Veli Devrim Yerli ve Mustafa İberya Arıkan’ın da bulunduğu toplantıda Başkan Tuncel, muhtarların talep ve önerilerini dinledi.

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