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Başkan Tuncel örnek iyiliğe kayıtsız kalmadı

AYDIN HABERLERİ  | 15.05.2020 19:03 | Son Güncelleme

Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel, geçtiğimiz günlerde Atatürk Mahallesi Cumartesi pazaryerinde yolda bulduğu cüzdanı sahibine teslim eden Gülser Türkmen’i örnek davranışından ötürü ödüllendirdi.İçinde bin 600 lira bulunan cüzdanı mahalle muhtarlığına götürerek, sahibi Tarık Atakan’a ulaşılarak teslim edilmesini sağlayan Gülser Türkmen’in bu örnek davranışı ve iyiliğine Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel kayıtsız kalmadı.

Başkan Tuncel örnek iyiliğe kayıtsız kalmadı

Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel, geçtiğimiz günlerde Atatürk Mahallesi Cumartesi pazaryerinde yolda bulduğu cüzdanı sahibine teslim eden Gülser Türkmen’i örnek davranışından ötürü ödüllendirdi.

İçinde bin 600 lira bulunan cüzdanı mahalle muhtarlığına götürerek, sahibi Tarık Atakan’a ulaşılarak teslim edilmesini sağlayan Gülser Türkmen’in bu örnek davranışı ve iyiliğine Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel kayıtsız kalmadı. Örnek davranışı ödüllendirmek isteyen Başkan Tuncel iki çocuk annesi Gülser Türkmen’i makamında ağırladı. Bir süre sohbet eden Başkan Tuncel, kendi gönlünden kopan hediyeyi Gülser Türkmen’e takdim etti.

Başkan Tuncel; “Gülser kardeşimizin hareketi bizi çok duygulandırdı. Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel olarak kendi şahsım adına kendisine bir hediye takdim etmek istiyorum. Sizler gibi insanların bu toplumda yaşadığını ve var olduğunu görmek bizleri çok mutlu ediyor. Sökeliler adına size çok teşekkür ediyorum” dedi.
Söke Belediye Başkanlığı makamında duygulandığını ifade eden Gülser Türkmen, Başkan Tuncel’e çok teşekkür etti. Yaşam sıkıntısı içinde olduklarını belirten Gülser Türkmen’e, Başkan Tuncel destek sözü verdi.

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