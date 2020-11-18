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Başkan Tuncel’den, Dekan Genç’e teşekkür

AYDIN HABERLERİ  | 18.11.2020 17:21 | Son Güncelleme

Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel, Söke İşletme Fakültesi Dekanı Prof.

Başkan Tuncel’den, Dekan Genç’e teşekkür

Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel, Söke İşletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fatma Neval Genç’e hizmetlerinden dolayı teşekkür etti.
2016 Aralık ayından itibaren Söke İşletme Fakültesi Dekanı olarak görev yapan Prof. Dr. Fatma Neval Genç’in görev süresinin dolmasının ardından geçtiğimiz günlerde görevini devretti. Yaklaşık 4 yıldır sürdürdüğü Söke İşletme Fakültesi Dekanlığı görevi sona eren Prof. Dr. Fatma Neval Genç veda ziyaretleri kapsamında Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel’i ziyaret etti. Prof. Dr. Fatma Neval Genç görev süresi boyunca kendisine destek olan Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel başta olmak üzere Söke Belediyesi’ne teşekkür etti.
Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel görev süresi boyunca yaptığı hizmetlerle önemli katkılarda bulunan Prof. Dr. Fatma Neval Genç’e teşekkürlerini ileterek plaket takdiminde bulundu. Ziyarette Söke Belediye Başkan Yardımcıları Veli Devrim Yerli ve Mustafa İberya Arıkan da bulundu.

Başkan Tuncel’den, Dekan Genç’e teşekkür

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