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Başkan Tuncel’den evde kalan çocuklara kitap hediyesi

AYDIN HABERLERİ  | 02.12.2020 14:34 | Son Güncelleme

Koronavirüs (Covid-19) pandemi süreci nedeniyle evde kalan çocuklar Söke Belediyesi’nin dağıttığı kitapları okuyacak.

Koronavirüs (Covid-19) pandemi süreci nedeniyle evde kalan çocuklar Söke Belediyesi’nin dağıttığı kitapları okuyacak. Pandemi süreci ile birlikte yeni tedbirlerin söz konusu olduğu bu günlerde evde kalan çocukların yanlarında olduğunu gösteren Söke Belediyesi, çocuklar için özel olarak hazırlanan kitapları dağıttı. Bağarası Mahallesi pazaryeri, Söke Belediye Meydanı ve Söke Çarşamba pazaryeri alanında açılan stantlarda vatandaşlara dağıtılan kitaplar, çocuklara ulaşacak. Bin adet kitap dağıtımı yapıldığı belirtildi.
Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel’in talimatıyla çocukların faydalanabileceği doğa ve hayvan sevgisi temalı kitaplarda çocukların keyifli vakit geçirirken öğrenebilecekleri boyama ve bulmacalar da yer alıyor. Başkan Tuncel kendisini makamında ziyaret eden çocuklara kitaplardan hediye etti.
Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel; “Çocuklarımız pandemi dolayısıyla evlerinde eğitim görüyorlar. Çocuklarımızın eğitimlerine katkı ve eğlenmelerini sağlamak üzere bastırdığımız bin adet kitabı dağıtıyoruz. Çocuklarımıza ve vatandaşlarımızı bu zorlu süreçte yalnız bırakmıyoruz” dedi.

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