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Başkan Tuncel’den, Kadına Seçme ve Seçilme Hakkı verilişinin yıldönümü mesajı

AYDIN HABERLERİ  | 04.12.2020 15:11 | Son Güncelleme

Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel Kadın Hakları Günü olarak da kutlanan ve asıl olarak Türk tarihinin önemli adımlarından biri olan ‘Türk Kadınına Seçme ve Seçilme Hakkı verilmesinin yıldönümü nedeniyle bir mesaj yayınladı.Başkan Tuncel mesajında; “Birçok dünya ülkesinde, ülkemize göre çok daha yakın tarihte tanınan seçme ve seçilme hakkını Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk; 5 Aralık 1934’de bundan tam 86 yıl önce düşünmüş, kadınlarımızın seçme ve seçilme hakkına sahip olmalarını sağlamıştır.

Başkan Tuncel’den, Kadına Seçme ve Seçilme Hakkı verilişinin yıldönümü mesajı

Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel Kadın Hakları Günü olarak da kutlanan ve asıl olarak Türk tarihinin önemli adımlarından biri olan ‘Türk Kadınına Seçme ve Seçilme Hakkı verilmesinin yıldönümü nedeniyle bir mesaj yayınladı.
Başkan Tuncel mesajında; “Birçok dünya ülkesinde, ülkemize göre çok daha yakın tarihte tanınan seçme ve seçilme hakkını Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk; 5 Aralık 1934’de bundan tam 86 yıl önce düşünmüş, kadınlarımızın seçme ve seçilme hakkına sahip olmalarını sağlamıştır. Çıkarılan bu kanun kadınlarımızın sadece oy vermeye katılımını sağlamak değil, kadınlarımızın demokratik anlamda günlük yaşamın her alanında yer almalarının önünü açmıştır. Çağdaş bir anlayışın hakim olduğu, ilke ve devrimleriyle yön göstericimiz Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü bir kere daha saygı ve minnetle anıyorum. Hayatımıza anlam katan sevginin, emeğin ve fedakarlığın simgesi, toplumun temel direği kadınlarımızın 5 Aralık ‘Dünya Kadın Hakları Günü’ ve ‘Türk kadınına seçme ve seçilme hakkı’ verilişinin 86. yıl dönümünü kutluyorum” ifadelerine yer verdi.

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