YURTHABER
  4. Başkan Tuncel’den kan bağışı kampanyasına destek

Başkan Tuncel’den kan bağışı kampanyasına destek

AYDIN HABERLERİ  | 07.01.2020 10:35 | Son Güncelleme

Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel, kan ve kök hücre bağışı kampanyasına destek verdi.Söke Belediyesi ve Türk Kızılay’ı tarafından öğretmen Mehmet Demen ve lösemi hastaları için kan ve kök hücre bağışı kampanyası başlatıldı.

Başkan Tuncel’den kan bağışı kampanyasına destek

Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel, kan ve kök hücre bağışı kampanyasına destek verdi.
Söke Belediyesi ve Türk Kızılay’ı tarafından öğretmen Mehmet Demen ve lösemi hastaları için kan ve kök hücre bağışı kampanyası başlatıldı. 8 Ocak Çarşamba günü 18.00’e kadar devam edecek kampanya için bağışta bulunmak isteyen vatandaşlar Hükümet Meydanında kurulan kan merkezine başvuruyor.
Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel de kan ve kök hücre bağışına destek vermek amacıyla beraberinde Belediye Başkan Yardımcıları Veli Devrim Yerli ve Mustafa İberya Arıkan ile kan bağışı merkezini ziyaret etti.
Kan vermenin hayat kurtardığına ve kan bağışının sürekli bir ihtiyaç olduğuna dikkat çeken Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel, “Kan vermenin yanında kök hücre bağışı ile donör olmak şifa bekleyen insanlarımız için büyük önem taşıyor. Söke Belediyesi olarak, bu konuda yaratılmak istenilen farkındalığa kampanya ile katkı sağlamak istedik. Tüm vatandaşlarımızı kan ve kök hücre bağışı kampanyalarına destek vermeye çağırıyoruz” dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERSGK o paraları iade ediyor! Başvuru ücreti yok...SGK o paraları iade ediyor! Başvuru ücreti yok...
Didim’de fırın soyguncuları polisten kaçamadıDidim’de fırın soyguncuları polisten kaçamadı
Didim’de hırsızlar çaldıkları malzemelerle yakalandıDidim’de hırsızlar çaldıkları malzemelerle yakalandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Sivas’ta araç sayısı arttı

Sivas’ta araç sayısı arttı

Protokol ve öğrenciler doğa yürüyüşü yaptı

Protokol ve öğrenciler doğa yürüyüşü yaptı

İzmir'de alkol aldıktan sonra fenalaşan kişi öldü

İzmir'de alkol aldıktan sonra fenalaşan kişi öldü

Polisten uyuşturucu operasyonu: 6 kişi yakalandı

Polisten uyuşturucu operasyonu: 6 kişi yakalandı

Lider Sivasspor, ikinci yarı hazırlıklarına devam etti

Lider Sivasspor, ikinci yarı hazırlıklarına devam etti

Gümüşhane’de 2019 yılında 2 bin 163 gıda denetimi gerçekleştirildi

Gümüşhane’de 2019 yılında 2 bin 163 gıda denetimi gerçekleştirildi

Aydın Namaz Vakitleri 7 Ocak Salı

İmsak
06:51
Sabah
08:18
Öğle
13:19
İkindi
15:50
Akşam
18:11
Yatsı
19:33

Aydın Nöbetçi Eczaneler 7 Ocak Salı

Koçarlı Çallak Eczanesi
Merkez
Nilgün Eczanesi
Merkez
Paşa Eczanesi
Merkez
Yağmur Eczanesi
Merkez
Demeter Eczanesi
Kusadasi
Sevgi Eczanesi
Kusadasi
İrem Eczanesi
Nazilli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Kurutulunca etkisi 5 kat artıyor ama... Alırken bunlara dikkat!

Kurutulunca etkisi 5 kat artıyor ama... Alırken bunlara dikkat!

Başhekim Derin Nazilli’ye veda etti

Başhekim Derin Nazilli’ye veda etti

Aydın’da Tuğba Özay fırtınası

Aydın’da Tuğba Özay fırtınası

Nazilli’de 46 Kıbrıs gazisi madalyalarına kavuştu

Nazilli’de 46 Kıbrıs gazisi madalyalarına kavuştu

Kadınlar bir mesleğe daha el attı

Kadınlar bir mesleğe daha el attı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.