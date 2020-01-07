Başkan Tuncel’den kan bağışı kampanyasına destek

Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel, kan ve kök hücre bağışı kampanyasına destek verdi.

Söke Belediyesi ve Türk Kızılay’ı tarafından öğretmen Mehmet Demen ve lösemi hastaları için kan ve kök hücre bağışı kampanyası başlatıldı. 8 Ocak Çarşamba günü 18.00’e kadar devam edecek kampanya için bağışta bulunmak isteyen vatandaşlar Hükümet Meydanında kurulan kan merkezine başvuruyor.

Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel de kan ve kök hücre bağışına destek vermek amacıyla beraberinde Belediye Başkan Yardımcıları Veli Devrim Yerli ve Mustafa İberya Arıkan ile kan bağışı merkezini ziyaret etti.

Kan vermenin hayat kurtardığına ve kan bağışının sürekli bir ihtiyaç olduğuna dikkat çeken Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel, “Kan vermenin yanında kök hücre bağışı ile donör olmak şifa bekleyen insanlarımız için büyük önem taşıyor. Söke Belediyesi olarak, bu konuda yaratılmak istenilen farkındalığa kampanya ile katkı sağlamak istedik. Tüm vatandaşlarımızı kan ve kök hücre bağışı kampanyalarına destek vermeye çağırıyoruz” dedi.

