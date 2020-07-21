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Başkan Tuncel’den maske üretimine büyük destek

AYDIN HABERLERİ  | 21.07.2020 17:23 | Son Güncelleme

Söke Belediyesi tarafından Halk Eğitim Merkezi işbirliği ile maske üretimi yapılıyor.

Söke Belediyesi tarafından Halk Eğitim Merkezi işbirliği ile maske üretimi yapılıyor. Söke Belediyesi tarafından maske üretiminde kullanılmak üzere temin edilen malzemeler, Halk Eğitim Merkezi binasında dikiş kursları eğitmenlerinin usta ellerinde maskeye dönüşüyor.
Bilindiği gibi Korona virüs (Covid-19) salgın sürecinde en fazla ihtiyaç duyulan ve en temel korunma malzemesi olan maske, günlük yaşamımızın parçası haline geldi. Bu konuda sürecin başından bu yana elini taşın altına koyarak gerekli tedbirlerin alınması yönünde çalışmalar yapan Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel, bu kez de maske üretimine büyük destek veriyor. Yetişkin ve çocuklara yönelik başlatılan maske üretimi kapsamında, 10 Bin adet maske üretilecek.
Maske üretim çalışmalarını yerinde inceleyen ve maske üretimini yapan eğitmenlere kolaylıklar dileyen Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel; “Söke’nin sağlığı için Halk Eğitim ile el ele verdik” dedi.
Başkan Tuncel yaptığı açıklamada, “Pandemi sürecinde en önemli tedbirlerden biri maske. Biz sokakta bir tane maskesiz insan kalsın istemiyoruz. Yarın size bulaşabilir, çocuklarınıza bulaşabilir; o yüzden elimizden gelen bütün önlemleri almak istiyoruz. Sadece ‘Maske Takın’ demekle olmuyor. Destek de vermek gerekiyor. Biz maskesiz dolaşan herkese maske dağıtacağız. Kendimizin üretiyor oluşu da bir avantaj, maske biliyorsunuz beş liraya kadar çıktı. Bu sağlık işidir, bu tip şeylerde fırsatçılık yapmamak lazım. Eylül, Ekim aylarında virüs muhtemelen tekrar yükselişe geçecektir; maske bulunmaması ihtimaline karşı tedbirimizi alıyoruz. Bu işi Halk Eğitim ile birlikte yürütüyoruz. Halk Eğitimin sağlamış olduğu bütün katkılardan dolayı Halk Eğitim Müdürümüz ve personeline ayrı ayrı teşekkür ederim. Söke’nin sağlığı için Halk Eğitim ile el ele verdik. Maskelerimiz Söke Belediyesi ve Halk Eğitim aracılığıyla halkımıza ulaşacaktır" diye konuştu.

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