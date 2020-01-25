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Başkan Turanlı deprem sonrası belediye personelini göreve çağırdı

ADIYAMAN HABERLERİ  | 25.01.2020 09:43 | Son Güncelleme

Adıyaman’ın Kahta Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı, Merkez üssü Elazığ sivrice de meydana gelen ve Kahta’da hissedilen depremden dolayı Kahta Belediye Başkan Yardımcılarını ve bütün birim müdürlerini göreve çağırdı.Başkan Turanlı, deprem sonrası Kahta Devlet Hastanesine giderek depremde yaralanan vatandaşlara geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Başkan Turanlı deprem sonrası belediye personelini göreve çağırdı

Adıyaman’ın Kahta Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı, Merkez üssü Elazığ sivrice de meydana gelen ve Kahta’da hissedilen depremden dolayı Kahta Belediye Başkan Yardımcılarını ve bütün birim müdürlerini göreve çağırdı.
Başkan Turanlı, deprem sonrası Kahta Devlet Hastanesine giderek depremde yaralanan vatandaşlara geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Turanlı, “Merkez üssü Elazığ"da meydana gelen, Kahta, çevre il, ilçe ve köylerde hissedilen deprem sonrası hafif yara alan yaralı kardeşlerimizi hastane de ziyaret edip, acil servis doktorlarımızdan bilgi aldık.
Belediyemizin tüm hizmet araç ve gereçlerinin hazır kıta vaziyette sabaha kadar nöbette olduğunu belirtmek isterim. Depremden etkilen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Hayatını kaybedenlere Allah’tan Rahmet, yakınlarına başsağlığı dilerim. Allah (CC) her türlü afetlerden milletimizi ve memleketimizi esirgesin" diye konuştu

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