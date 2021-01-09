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Başkan Turanlı gazetecileri unutmadı

09.01.2021 10:25 | Son Güncelleme:
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Adıyaman’ın Kahta ilçe Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü münasebetiyle Kahta Gazeteciler ve Yazarlar Cemiyetini ziyaret etti.Cemiyet Başkanı Mustafa İşeri, Başkan Yardımcısı Ziya Bozkurt , Yönetim Kurulu Üyeleri Hüseyin Türkoğlu, Ömer Çelebi, Osman Gündüz ve Abdulkerim Özbilici’nin hazır bulunduğu ziyarette, basın mensuplarının çalışma koşulları ve gündeme dair gelişmeler üzerine sohbet edildi.

Adıyaman’ın Kahta ilçe Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü münasebetiyle Kahta Gazeteciler ve Yazarlar Cemiyetini ziyaret etti.
Cemiyet Başkanı Mustafa İşeri, Başkan Yardımcısı Ziya Bozkurt , Yönetim Kurulu Üyeleri Hüseyin Türkoğlu, Ömer Çelebi, Osman Gündüz ve Abdulkerim Özbilici’nin hazır bulunduğu ziyarette, basın mensuplarının çalışma koşulları ve gündeme dair gelişmeler üzerine sohbet edildi. Gazetecilerin Kahta’nın gelişimine hizmet ettiğini belirten Kahta Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı, basın mensuplarının çalışma koşullarının iyileştirilmesi ile daha güçlü olabileceklerini söyledi. Başkan Turanlı, “Basın çalışanlarımız gerek ilimizde, gerekse de ilçemizde ihtiyaç duyduğumuz bilgi ve yoruma ulaşmada takdire şayan hizmetler vermektedir. Gerçekten bu meslek fedakarlık isteyen zahmetli bir meslektir. Halkımız ile hizmet kurumları arasındaki köprü görevinin yanı sıra ilçemizin kültürel, sosyal, turizm ve ekonomik gelişiminde etkin bir rol üstlenen basın çalışanlarımız yol gösterici birer değerdir. Bu duygu ve düşüncelerle 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününüzü kutluyor, misafirperverliğiniz ve hoş sohbetinizden ötürü teşekkür ediyorum" dedi. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Kahta Gazeteciler ve Yazarlar Cemiyeti Başkanı Mustafa İşeri ve cemiyet üyeleri ise bu anlamlı günde yapılan ziyaret dolayısıyla Başkan Turanlı’ya teşekkür etti.
Ziyaretin ardından Başkan Turanlı, gazetecilere hediyeler vererek, günün anısına hatıra fotoğrafı çektirdi.

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