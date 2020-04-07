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Başkan Turanlı’dan Berat Kandili mesajı

ADIYAMAN HABERLERİ  | 07.04.2020 11:09 | Son Güncelleme

Adıyaman’ın Kahta Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı, Berat Kandili dolayısıyla bir mesaj yayımladı.Başkan İbrahim Yusuf Turanlı mesajında, “Ülke olarak birlik ve beraberliğe en çok ihtiyaç duyulan bir süreçten geçmekteyiz.

Başkan Turanlı’dan Berat Kandili mesajı

Adıyaman’ın Kahta Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı, Berat Kandili dolayısıyla bir mesaj yayımladı.
Başkan İbrahim Yusuf Turanlı mesajında, “Ülke olarak birlik ve beraberliğe en çok ihtiyaç duyulan bir süreçten geçmekteyiz. Toplumsal duyarlılığı ve hassasiyeti her zaman bizlere hatırlatan mübarek kandil gecelerimizin insanımıza daima birliği ve kardeşliği hatırlatması çok önemlidir. Tefekkür ve şükür vesilesi olan kandiller, hepimiz için ruhani bir arınma, aydınlanma ve hayat muhasebesi imkanı sağlar. Bu vesileyle tüm İslam aleminin ve vatandaşlarımızın Berat Kandilini kutlar, tüm dünyayı esir alan Kovid-19 hastalığının son bulmasını Cenab-ı Allah’tan dilerim" ifadelerini kullandı.

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