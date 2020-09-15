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Başkan Turanlı’dan Duyarlı Personele Teşekkür

ADIYAMAN HABERLERİ  | 15.09.2020 17:42 | Son Güncelleme

Adıyaman’ın Kahta ilçe Belediyesinde çalışan bir işçi, refüjlerde çalışırken bulduğu parayı belediye ilan bürosuna teslim etti.Kahta Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı, görevi sırasında yerde bulduğu parayı sahibine ulaştırılmak için Belediye İlan Bürosuna teslim eden park bahçe birimi personeli Ömer Altıntaş’ı makamında ağırladı.Erdemli davranışı ile herkese örnek olduğunu belirteren Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı, işçiye Kuran’ı Kerim hediye etti.Başkan Turanlı, "Belediyemiz Park Bahçe Müdürlüğü ekiplerinden Ömer Altuntaş, kış öncesi hazırlıkları kapsamında orta refüj ot biçme çalışmaları esnasında bulduğu 200 TL’yi sahibine ulaştırmak için belediye ilan Müdürlüğüne teslim etti.

Başkan Turanlı’dan Duyarlı Personele Teşekkür

Adıyaman’ın Kahta ilçe Belediyesinde çalışan bir işçi, refüjlerde çalışırken bulduğu parayı belediye ilan bürosuna teslim etti.
Kahta Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı, görevi sırasında yerde bulduğu parayı sahibine ulaştırılmak için Belediye İlan Bürosuna teslim eden park bahçe birimi personeli Ömer Altıntaş’ı makamında ağırladı.
Erdemli davranışı ile herkese örnek olduğunu belirteren Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı, işçiye Kuran’ı Kerim hediye etti.
Başkan Turanlı, "Belediyemiz Park Bahçe Müdürlüğü ekiplerinden Ömer Altuntaş, kış öncesi hazırlıkları kapsamında orta refüj ot biçme çalışmaları esnasında bulduğu 200 TL’yi sahibine ulaştırmak için belediye ilan Müdürlüğüne teslim etti. Belediye hoparlöründen ve sosyal medya hesaplarından duyuru yapıldı. Sahibi çıkmadı ama sahibi bulunmazsa da gıda yardımı alarak ihtiyaç sahibi bir aileye vereceğiz. Belediyemizde böyle dürüst çalışanlarımızın olması bizim için onur verici. Ülkemizin böyle alın teri ile para kazanan insanlara ihtiyacı var. Tüm toplumumuza örnek olması dileğiyle çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

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