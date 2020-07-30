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Başkan Turanlı’dan Kurban Bayramı Mesajı

ADIYAMAN HABERLERİ  | 30.07.2020 15:40 | Son Güncelleme

Adıyaman’ın Kahta ilçe Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı Kurban Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayınladı.Belediye Başkanı Turanlı mesajında, “Bayram paylaşmaktır, bayram kucaklaşmaktır.

Başkan Turanlı’dan Kurban Bayramı Mesajı

Adıyaman’ın Kahta ilçe Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı Kurban Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayınladı.
Belediye Başkanı Turanlı mesajında, “Bayram paylaşmaktır, bayram kucaklaşmaktır. Bunun farkındalığı içerisinde bir bayram geçirmemiz, birlik ve beraberliğimizin daha da güçlenmesi noktasında son derece önemlidir. Kurban Bayramını bu anlamda bir fırsat olarak görmeliyiz. Bizi güçlü kılan, bizi bu günlere taşıyan birlik ve beraberliğimizin Kurban Bayramı vesilesiyle daha da güçlenerek kuvvetleneceğine olan inancımı ifade ederken, bu bayram da ihtiyaç sahiplerinin kapılarını çalmaya, yüzlerini güldürmeye ve sofralarına katkı vermeye devam etmeliyiz.
Bu duygu ve düşüncelerle, başta Kahtalı hemşerilerim olmak üzere milletimizin ve tüm İslam aleminin bayramını en içten dileklerimle kutlar, tüm insanlık için barışa, sevgiye, kardeşliğe vesile olmasını temenni ederim.
Hemşerilerimizden ricamız ülkemizde ilimizde ve ilçemizde korona virüs salgını geçmiş değil, camilerde, bayramlaşmada, kabir ziyaretlerinde ve toplu kullanım yerlerinde sosyal mesafe kurallarını ihlal etmemeleridir.” Diye konuştu

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