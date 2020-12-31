Başkan Turanlı’dan yeni yıl mesajı

Adıyaman’ın Kahta Belediye Başkanı yeni yıl dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

Başkanı Turanlı mesajında, 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasına dikkat çekerek vatandaşların bu konudaki hassasiyetine ve sağduyusuna gönülden inandığını belirtti. Başkan Turanlı, “Bütün Ülkeleri etkileyen ve hala devam eden küresel bir salgın ve doğal afetlerle geçen zorlu bir yılı geride bırakıyoruz. Ne yazık ki pandeminin hayat tarzımıza ve yaşantımıza çok olumsuz etkileri oldu. 2020’de dünyayı esir alan korona virüs aşısına ilişkin ise ümit verici gelişmelerin yaşandığını görüyoruz. İnşallah tez zamanda daha fazla kayıp vermeden bu iletti hayatımızdan çıkarabiliriz. Bu nedenle Perşembe akşamından itibaren başlayacak olan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasına tam anlamıyla uyarak, bu mücadeleye destek çıkalım. Halkımızın bu konudaki hassasiyetine ve sağduyusuna gönülden inanıyorum. Kahta Belediyesi olarak bütün hazırlıklarımızı yapmış durumdayız. 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması boyunca ekiplerimiz sizlere hizmet etmeye devam edecekler. Bu anlamda hizmet etmekten onur duyduğum kıymetli hemşerilerimize ve salgınla mücadelede en ön safta yer alan sağlık çalışanlarımıza, saha ekibimize, emniyet ve jandarma teşkilatımıza ve diğer kamu görevlilerimize teşekkür ediyor, Allah’tan kolaylıklar diliyorum. Mekke’nin fethinde yaşanan ruhun bugün de yaşanması temennisiyle 2021 yılının ülkemize, İlimize, ilçemize ve tüm insanlığa; barış, kardeşlik, huzur, bereket, birlik, beraberlik, dayanışma, mutluluk getirmesini diliyor, Pandeminin Sona Erdiği, Hemşerilerimizle Kucaklaşacağımız yeni bir yıl olmasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

