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  4. Başkan Turanlı’ya sürpriz karşılama

Başkan Turanlı’ya sürpriz karşılama

ADIYAMAN HABERLERİ  | 18.01.2020 11:16 | Son Güncelleme

Kahta Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı, Ankara temaslarını tamamladıktan sonra Kahta dönünce ilçe girişinde vatandaşların sürprizi ile karşılandı.Başkan İbrahim Turanlı, ilçe girişinde çok sayıda vatandaş tarafından karşılandı.

Başkan Turanlı’ya sürpriz karşılama

Kahta Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı, Ankara temaslarını tamamladıktan sonra Kahta dönünce ilçe girişinde vatandaşların sürprizi ile karşılandı.
Başkan İbrahim Turanlı, ilçe girişinde çok sayıda vatandaş tarafından karşılandı. Meşale yakan vatandaşlar Başkan Turanlı lehine sloganlar attı.
Başkan Turanlı, kalabalığa yaptığı konuşmada, “Biz ilk gün söylediğimizin arkasındayız bugünde söylediğimizin olduğu yerdeyiz. Farklı bir düşüncenin, inancın içinde olmadık. Biz Kahta ya hizmet etmenin gayreti içindeyiz. Ocak ayında yapılan meclis toplantısında ben bunu yanlış olarak görüyorum. İnşallah bu yapılan yanlıştan geri adım atarlar yanlışlığı düzeltirler.
Kamu yararı kararını sizlere anlatırken bunu farklı yönlere çekerek değil, gerçeklerini sizlere anlatıyorum. Kamu yararı kararı demek, bütün belediyelerde meclisin ilk toplantısında yani kamu yararı altında yatan sebep nedir?
Biz Kahta’nın hizmet aşkıyla çalışacağız bunun önünü kimse kesemez. Biz tüm partilere saygı duyuyoruz Bizim partililerle bir kavgamız yok. Bu memleket bizden çok şey bekliyor memleket bizden hizmet bekliyor. Bu toplumun hizmete ihtiyacı var. Eğer biz bu makamların hakkını veremiyeceksek bunun yolu kısadır. Görevden alırsınız makamların hizmet aşkını da kimsenin önünü kapatamazsınız.
Hepinize teşekkür ediyorum. Allah razı olsun Rabbim yolumuzu yolunuzu açık etsin. Hizmetkar olmak için çıktığımız bu kutlu yolda, Rabbim bu teveccühlerinize karşı bizleri mahçup bırakmasın” dedi.

Başkan Turanlı’ya sürpriz karşılama

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