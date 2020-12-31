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Başkan Türkmen: "Çalışmalarımız artarak devam edecek"

AFYONKARAHİSAR HABERLERİ  | 31.12.2020 17:03 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar İhsaniye Belediye Başkanı Tunay Türkmen, 2020 yılında olduğu gibi yeni yılda da çalışmaların artarak devam edeceğini belirtti.Pandemi nedeniyle zorlu bir süreç geçirdiklerini belirten Başkan Türkmen, her zaman vatandaşların yanında olduklarını ve olmaya devam edeceklerini kaydetti.

Başkan Türkmen: "Çalışmalarımız artarak devam edecek"

Afyonkarahisar İhsaniye Belediye Başkanı Tunay Türkmen, 2020 yılında olduğu gibi yeni yılda da çalışmaların artarak devam edeceğini belirtti.
Pandemi nedeniyle zorlu bir süreç geçirdiklerini belirten Başkan Türkmen, her zaman vatandaşların yanında olduklarını ve olmaya devam edeceklerini kaydetti. İhsaniye ilçesinin sosyal ve ekonomik yönden gelişmesini arttırmak için gece gündüz çalıştıklarını ifade eden Türkmen, “Bu yıl ne yazık ki, dünyanın dört bir yanında ve ülkemizde devam etmekte olan bir pandemi sürecini yaşıyoruz. Temennimiz odur ki, yeni yılda inşallah tüm dünyayı etkisi altına alan salgın hastalıktan kurtuluruz ve bir an evvel eski sağlıklı günlerimize döneriz. Bu süreçte sürekli vatandaşlarımızın yanında olduk. Bir yandan belediye faaliyetlerini yürütürken diğer yandan pandamide etkilenen vatandaşlarımızın her türlü sıkıntısında yanında olmaya çalıştık. Yeni yılın ülkemize, milletimize ve tüm insanlığa sağlık, huzur, barış, mutluluk ve hayırlar getirmesini temenni ediyor, aziz şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyor, bütün hemşehrilerimize sevgi ve saygılarımı sunuyorum” diye konuştu.

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