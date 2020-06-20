Başkan Türkyılmaz, Ekrem İmamoğlu ile buluştu

Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile bir araya geldi. Görüşmede, Bursa ve İstanbul’a dair ortak geliştirilebilecek projeler konuşulurken Başkan Türkyılmaz, “Ülkemizin tüm kentleri sosyal demokratlar tarafından yönetilmeyi ve sosyal belediyeciliğin ayrıcalıklarını yaşamayı hak ediyor” dedi.

Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile İBB Florya Sosyal Tesisleri’nde bir araya geldi. Cumhuriyet Halk Partisi Bursa İl Başkanı İsmet Karaca, Nilüfer Belediyesi Başkan Yardımcıları Osman Ayradilli ve Remzi Çınar’ın da bulunduğu görüşmede, Bursa ve İstanbul’a dair ortak geliştirilebilecek projeler konuşuldu.

Görüşmenin ana konusunu ise İstanbul ile Bursa arasındaki deniz ulaşımını sağlayan BUDO’nun iskele ihtiyaçları ve iskele kirası oluşturdu. Ekrem İmamoğlu Bursa-İstanbul arasındaki ulaşımın ve Bursa halkının ihtiyaçlarını çok önemsediğini belirtti. Bursalılara her konuda yardımcı olmaya hazır olduklarının altını çizen Başkan İmamoğlu, hem iskele konusunda hem de BUDO’nun İstanbul’da ödediği kirayla ilgili gereken her şeyi yapmaya hazır olduklarını ifade etti.

Başkan Türkyılmaz, pandemi süreci ile birlikte sosyal belediyeciliğin öneminin daha iyi anlaşıldığına, sosyal demokrat başkan ve belediyelerin Türkiye’ye örnek projelere imza attığına değindi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin de bu anlamda en iyi örnek olduğunu vurgulayan Başkan Türkyılmaz, “İktidarın yerelden genele başarılı çalışmalarımızla geleceğini biliyor, hemşehrilerimiz için tüm gücümüzle çalışıyoruz. Çünkü güzel ülkemizin tüm kentleri sosyal demokratlar tarafından yönetilmeyi ve sosyal belediyeciliğin ayrıcalıklarını yaşamayı hak ediyor” diye konuştu.

