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  4. Başkan Türkyılmaz: “Gazeteciler siyasilerin bir parçasıdır”

Başkan Türkyılmaz: “Gazeteciler siyasilerin bir parçasıdır”

KIRIKKALE HABERLERİ  | 09.01.2020 12:27 | Son Güncelleme

Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla kentte görevini icra eden basın mensupları ile kahvaltıda bir araya geldi.Kırıkkale’nin Yahşihan ilçesindeki özel bir restoranda gazetecilerle bir araya gelen Türkyılmaz, gazeteciler siyasilerin bir parçası olduğunu söyledi.

Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla kentte görevini icra eden basın mensupları ile kahvaltıda bir araya geldi.
Kırıkkale’nin Yahşihan ilçesindeki özel bir restoranda gazetecilerle bir araya gelen Türkyılmaz, gazeteciler siyasilerin bir parçası olduğunu söyledi. Türkyılmaz, “Gazeteciler siyasilerin kardeşidir yol arkadaşıdır. Eğer biz basın mensupları olmasa tabiri caizse biz yarımız. Çünkü yaptığımız iyi ve kötü işleri karnemiz olarak görüyorum ben. Gazeteci arkadaşlar bizi yazacaklar ki biz de ‘bu hatayı yapmışız, bir daha yapmayalım’ düzeltelim diyenlerdenim ben. Gazeteciler siyasilerin bir parçasıdır” dedi.
Milliyetçi Hareket Partisi Kırıkkale İl Başkanı Erdal Baloğlu ise, “Öncelikle Belediye Başkanımıza böyle bir organizasyon yaptığı için teşekkür ederim. Bugün sizlerle bir arada olmak bizim için ayrı bir gurur. Senelerdir siyasetin içerisindeyiz. Belediye Başkanımızın söylediği gibi bizler sizsiz, sizler de bizsiz olamaz. Haberin kaynağı biziz, haberi hayat geçiren, sunan, vatandaşı bilgilendiren gazetecilerdir. Bu vesileyle 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü de kutluyorum” şeklinde konuştu.

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