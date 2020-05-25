YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kırıkkale
  4. Başkan Türkyılmaz hem bayramlaştı hem projeleri değerlendirdi

Başkan Türkyılmaz hem bayramlaştı hem projeleri değerlendirdi

KIRIKKALE HABERLERİ  | 25.05.2020 21:52 | Son Güncelleme

Kırıkkale’nin Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, Ramazan Bayramı’nın ilk günü Seyrantepe ve Bayraktepe Mahallelerinde hem mahalleliyle bayramlaştı hem de yapılacak projeleri yerinde değerlendirdi.Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, Belediye Başkan Yardımcıları Cemil Şerbetçioğlu ve Hakan Şansal ile birlikte Seyrantepe ve Bayraktepe Mahallelerini gezerek eksiklikleri yerinde tespit etti.

Kırıkkale’nin Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, Ramazan Bayramı’nın ilk günü Seyrantepe ve Bayraktepe Mahallelerinde hem mahalleliyle bayramlaştı hem de yapılacak projeleri yerinde değerlendirdi.
Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, Belediye Başkan Yardımcıları Cemil Şerbetçioğlu ve Hakan Şansal ile birlikte Seyrantepe ve Bayraktepe Mahallelerini gezerek eksiklikleri yerinde tespit etti. Eksiklerin giderilmesi için belediyenin birim müdürlerine talimat veren Türkyılmaz, her iki mahalleye de yapılacak projeleri yerinden değerlendirdi. Geziler sırasında evlerinde bulunan çocuklar, Türkyılmaz’ı görünce bayramlaşmak için yanına geldi. Çocukların sevincine ortak olan Türkyılmaz, bayram harçlığı vermeyi de ihmal etmedi.
Tüm illerde uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında mahallelerde evlerin balkonlarına çıkan vatandaşlarla bayramlaşan Türkyılmaz, bina önlerine inen çocuklarla ve 65 ve yaş üzeri vatandaşlarla hatıra fotoğrafı da çektirdi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERSon günlerin en çok konuşulan ismi! Bakın aylık kazancı ne kadarmışSon günlerin en çok konuşulan ismi! Bakın aylık kazancı ne kadarmış
İstinye Sahili'nde mest eden görüntüİstinye Sahili'nde mest eden görüntü
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Bandırma’da en ıssız bayram

Bandırma’da en ıssız bayram

Kozan’da şiddetli fırtına ağaçları devirdi

Kozan’da şiddetli fırtına ağaçları devirdi

Koronaya yakalanan muhtar hayatını kaybetti

Koronaya yakalanan muhtar hayatını kaybetti

Yaylada mahsur kalan vatandaşların imdadına ekipler yetişti

Yaylada mahsur kalan vatandaşların imdadına ekipler yetişti

Kaymakam şehitler için Kur’an-ı Kerim okudu

Kaymakam şehitler için Kur’an-ı Kerim okudu

Sisdağı Yaylasında mahsur kalan vatandaş Jandarma ekipleri tarafından kurtarıldı

Sisdağı Yaylasında mahsur kalan vatandaş Jandarma ekipleri tarafından kurtarıldı

Kırıkkale Namaz Vakitleri 25 Mayıs Pazartesi

İmsak
03:28
Sabah
05:16
Öğle
12:48
İkindi
16:43
Akşam
20:10
Yatsı
21:50

Kırıkkale Nöbetçi Eczaneler25 Mayıs Pazartesi

Elmalı Eczanesi
Merkez
Uslu Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Yahşihan’da taziye evi bayrama hazır

Yahşihan’da taziye evi bayrama hazır

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Keskin ilçesinde ilginç lakaplar

Keskin ilçesinde ilginç lakaplar

Bu coşku hiç dinmesin

Bu coşku hiç dinmesin

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.