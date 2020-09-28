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Başkan Türkyılmaz itfaiye ekibini unutmadı

KIRIKKALE HABERLERİ  | 28.09.2020 15:53 | Son Güncelleme

Kırıkkale’nin Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, İtfaiye Haftası kapsamında ekipleri ziyaret ederek tatlı ikramında bulundu.Türkiye’de her yıl 25 Eylül - 1 Ekim aralığı İtfaiye Haftası olarak kutlanıyor.

Başkan Türkyılmaz itfaiye ekibini unutmadı

Kırıkkale’nin Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, İtfaiye Haftası kapsamında ekipleri ziyaret ederek tatlı ikramında bulundu.
Türkiye’de her yıl 25 Eylül - 1 Ekim aralığı İtfaiye Haftası olarak kutlanıyor. Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz da İtfaiye Müdürlüğü personeliyle bir araya gelerek teşkilatın 306’ncı yılını kutladı. İtfaiye Müdürlüğünün teknik donanım ve ekipman konusunda sürekli kendini yenilediğini kaydeden Başkan Türkyılmaz açıklamasında “İtfaiye, belediyelerin can damarı olan kutsal bir meslektir. İtfaiye erlerimiz, sağladığımız teknik donanım, araç filosu ve aldıkları nitelikli eğitimler ile tüm canlıların yardımına koşmaya devam etmektedir. Yangın, deprem, sel felaketi, trafik kazaları gibi acil durumlarda arama ve kurtarma faaliyetlerinde kendi canlarını bir saniye bile düşünmeden zor durumda olan her canlıya, 7/24 fedakârca koşan ve hayat kurtaran bir ekibimiz var. İtfaiye Müdürlüğümüzde 22 kişilik norm kadromuz var ama 35 kişilik kadro ile Yahşihan halkına hizmet eden bir itfaiye ekibimiz var” dedi.

“İtfaiye ekiplerimiz için ne yapsak azdır”
İtfaiye ekiplerine teşekkür eden Başkan Türkyılmaz, “Altyapı çalışmalarında elbette su kesintileri yaşıyoruz. Vatandaşlarımızın mağdur olmaması adına gece gündüz su taşıması yapan, tozlanan yolları sürekli sulama işlemi yapan İtfaiye ekiplerimiz için ne yapsak azdır. Yaptığı fedakârca çalışmalar sayesinde göğsümüzü kabartan itfaiye personelimi tebrik ediyor, bu vesile ile tüm itfaiyecilerimizin ’İtfaiye Haftası’nı kutluyorum” ifadelerini kullandı.

Başkan Türkyılmaz itfaiye ekibini unutmadı

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