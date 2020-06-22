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Başkan Türkyılmaz şehit babalarını unutmadı

KIRIKKALE HABERLERİ  | 22.06.2020 09:44 | Son Güncelleme

Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, Babalar Gününde şehit babalarını ziyaret etti.Kırıkkale’nin Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz’ın Babalar Gününde şehit babalarına yaptığı ziyarette duygu dolu anlar yaşandı.

Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, Babalar Gününde şehit babalarını ziyaret etti.
Kırıkkale’nin Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz’ın Babalar Gününde şehit babalarına yaptığı ziyarette duygu dolu anlar yaşandı. Ziyarette, şehit babalarının gününü kutlayan Türkyılmaz, şehit ailelerine hediye taktim etti. Çocuklarını vatan uğruna feda eden babalara evlat eksikliği yaşatmamak için onların yanında olduklarını gösterilmesi amacıyla ziyaretler gerçekleştirdiklerini belirten Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz; “Ben de sizin bir evladınızım, her zaman emrinizdeyim, gece gündüz demeden beni her zaman arayabilirsiniz. Dünyanın en değerli babası sizlersiniz, Babalar Gününüz kutlu olsun, iyi ki varsınız" diye konuştu.
Ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getiren şehit aileleri ise Türkyılmaz’a teşekkür etti. Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz daha sonra ilçede bulunan şehit mezarlarını ziyaret ederek kabir başında dua edip karanfil bıraktı.
“Okumaktan asla vazgeçmeyin”
Yapılan ziyaretlerde kitap dağıtmayı ihmal etmeyen Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz karşısına çıkan her çocuğa da kitap hediye etti. Çocuklar Başkan Türkyılmaz’dan kitap almak için sıraya geçti. Başkan Türkyılmaz; “Geleceğimizin teminatı çocuklarımız. Her zaman okuyun. Okumaktan asla vazgeçmeyin. Kitaplar konusunda her zaman yanınızdayım. Ne zaman kitap isterseniz Osman amcanıza gelin” diye konuştu.
“Babalar Günü kutlu olsun”
Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, Babalar Gününün önemine vurgu yapmak amacıyla yapmış olduğu konuşmasında; “Sıcacık gülüşü, kocaman sarılmaları ve karşılıksız sevgileriyle bizi koruyan babalarımızın daha nice Babalar Günü’nde yanımızda olmasını diliyoruz. Üzüldüğümüzde, yorulduğumuzda, düştüğümüzde elimizi hemen tutan babalarımıza en içten minnet duygularımızla. Başta şehit ve gazi babaları olmak üzere tüm babaların ve kendi babamın Babalar Günü kutlu olsun” ifadelerini kullandı.

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