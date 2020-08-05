Başkan Türkyılmaz’dan Kaymakam Uzunoğlu’na hayırlı olsun ziyareti

Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, ilçede göreve yeni başlayan Kaymakam Ender Faruk Uzunoğlu’na hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Beraberinde başkan yardımcıları, birim müdürleri ve belediye meclis üyeleri ile ziyareti gerçekleştiren Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, Kaymakam Uzunoğlu’na yeni görev yerinde başarılar diledi. Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz ziyarette yapmış olduğu açıklamasında, “Başta mülki idare amirimiz Kaymakamımız olmak üzere ilçemizde tüm kurum ve kuruluşlarla her zaman olduğu gibi uyum içerisinde bir çalışma dönemi geçirmeyi hedefliyoruz. Yahşihan’ımız her geçen gün büyümekte ve gelişmektedir. İlçemizin gelişmesine ve büyümesine katkı sunan sizden önceki kaymakamlarımızın emekleri olduğu gibi sizlerin de ilçemize önemli katkıları ve eserleri olacağına, güzel hizmetlere birlikte imza atacağımıza gönülden inanıyorum" dedi.

Samimi bir havada gerçekleşen ziyarette Yahşihan Kaymakamı Ender Faruk Uzunoğlu, Başkan Türkyılmaz’a teşekkür ederek ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

