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Başkan Tütüncü, camilerdeki dezenfekte çalışmalarını inceledi

ANTALYA HABERLERİ  | 22.05.2020 09:15 | Son Güncelleme

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, 29 Mayıs’ta ibadete açılacak olan camilerdeki temizlik ve dezenfekte çalışmalarını inceledi.

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, 29 Mayıs’ta ibadete açılacak olan camilerdeki temizlik ve dezenfekte çalışmalarını inceledi. Kepez’deki 158 caminin dip bucak temizlenerek, dezenfekte edileceğini belirten Başkan Tütüncü, pandemi ile mücadele kapsamında yürütülen çalışmaların tamamında sürdürülebilirliği esas aldıklarını söyledi.
Korona virüs (Covid-19) vakasının Türkiye’de görüldüğü andan itibaren karşı etkin bir mücadele sergileyen Kepez Belediyesi, ilçe sakinlerinin sağlıklarını koruyabilmek için hummalı bir çalışma sürdürüyor. Mobil Dezenfekte Ekipleri ile ilçenin dört bir yanını dezenfekte eden Kepez Belediyesi, camilerin kontrollü olarak 29 Mayıs’ta ibadete açılma kararının ardından, ilçede bulunan tüm camilerde de temizlik ve dezenfekte çalışmalarına başladı. Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, ilçedeki 158 camide başlatılan temizlik ve dezenfeksiyon çalışmalarını yerinde inceledi. Başkan Tütüncü, korona virüsle mücadele kapsamında yürütülen çalışmalarda üstün bir gayret sergileyen belediye personellerine teşekkür etti.

Kepez’in camilerinde hummalı çalışma
Kepez’de 158 cami bulunduğunu belirten Tütüncü, “Bu 158 camimizi biz 12 yıldan beri özel bir ekibimiz vasıtasıyla periyodik olarak temizliyoruz. Şimdi koronavirüs pandemisi ile mücadele sürecinde camilerimiz kapalı kalmıştı, şimdi açılışa hazırlanıyor. Hepimiz büyük bir heyecan içerisindeyiz. Heyecanla ve coşkuyla Kepez’in 158 camisini tamamını ekiplerimizle hem dip bucak temizliyoruz, hem de dezenfekte ediyoruz. Böylelikle hemşehrilerimizin hem daha hijyenik bir ortamda, daha temiz bir ortamda ibadet etmelerini sağlayacağız“ dedi.
Altı çizilmesi gereken en önemli hususun; Kepez Belediyesi olarak korona virüsle mücadele kapsamında yapılan çalışmaların tamamında sürdürülebilirliği esas aldıklarını dile getiren Tütüncü, “Biz bu 158 camiyi bir defalığa mahsus temizlemiyoruz. Belli bir periyot içerisinde buralar haftalık temizlenecek ve dezenfekte edilecek. Dolayısıyla buraya gelen cami cemaatimiz, hemşehrilerimiz sağlıklı bir ortamda ibadetlerini yapacaklar. Belediyeler olarak her alanda mücadele etmemiz gereken zor günlerden geçiyoruz. Bu zor günleri de en güzel şekilde, en başarılı bir biçimde atlatabilmek için arkadaşlarımız büyük bir emeğin, büyük bir gayretin içerisindeler. Ben onlara çok teşekkür ediyorum. Allah onlardan razı olsun. İnşallah onlarla birlikte bu mücadeleyi yüzümüzün akıyla vereceğiz, yeni bir başarı hikayesini de burada yazacağız” diye konuştu.

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Serra Eczanesi
Muratpasa
Termessos Eczanesi
Muratpasa
Çözen Eczanesi
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