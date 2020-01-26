Başkan Tütüncü: "Gençlerimiz bu ülkenin istikbali”

Duacı Gençlik Kampı’nda lise öğrencileriyle bir araya gelen Başkan Tütüncü, gençlerin bu ülkenin istikbali olduğunu belirterek, “Sizlerde kendinizi bu ülkenin aydınlık yarınları olarak görmeli ve kendinizi geleceğe en iyi şekilde yetiştirmenin gayreti içinde olmalısınız” dedi.

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Türkiye Gençlik Vakfı(TÜGVA) Konya Temsilciliğinin lise öğrencileri için koordine ettiği kampı ziyaret etti. Duacı Gençlik Kampı’nda misafir öğrencilerle bir araya gelen Başkan Tütüncü, belediyesinin gençlere yönelik yaptığı örnek projeleri anlattı. Bir ülkenin geleceği için çocuk ve gençlerin çok kıymetli olduğuna değinen Tütüncü, Kepez’de 3 dönemdir belediye başkanlığı yaptığını ve bu zaman zarfında gençlerle birlikte çok güzel projeleri hayata geçirdiklerini söyledi. Gençleri çok sevdiklerini dile getiren Başkan Tütüncü, gençlere yönelik çalışmalarla tanınan ve bilinen bir belediye olmanın mutluluğunu yaşadıklarını da sözlerine ekledi.

"Gençlik kampları çok önemli"

Çocuk ve gençlerin bir ülkenin, bir milletin geleceği olduğuna değinen Tütüncü, “Eğer milletler gençlerini, çocuklarını iyi bir şekilde yetiştirebilirlerse geleceğinden emin olurlar. Bu kamplar dinlenmek için, eğlenmek için. Ancak dinlenirken ve eğlenirken öğrenmek, yeni deneyimler kazanmak, yeni bilgiler edinmek için birer vesile. Bu gibi birlik ve beraberlikleri kendiniz için bir fırsat olarak görün ve bunları kaçırmamaya gayret edin. Çünkü bu kamplarda hem dostluğunuzu, hem de arkadaşlığınızı pekiştireceksiniz" diye konuştu. TÜGVA’nın çok değerli çalışmalar yaptığını ve bu çalışmaları da yakından takip ettiğini belirten Tütüncü, bu çalışmaların öğrencilere önemli değerler kattığını da sözlerine ekledi.