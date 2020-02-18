Başkan Tütüncü, “İlçe teşkilatlarımız çok kıymetlidir”

AK Parti Kemer İlçe Teşkilatını ziyaret eden Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, “Partimiz için ilçe teşkilatlarımız çok kıymetlidir. Her zaman en çok kıymet verilmesi gereken ilçe teşkilatlarıdır” dedi.

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, ‘Gezici Kadın Sağlığı Merkezi’nin sağlık taramalarına katılmak için gittiği Kemer’de, AK Parti İlçe Teşkilatını da ziyaret etti. Başkan Tütüncü’yü ve beraberindeki heyeti AK Parti Kemer İlçe Başkanı İsmail Selami Minta karşıladı. Ziyaretlerinden dolayı çok memnun olduklarını dile getiren AK Parti Kemer İlçe Başkanı İsmail Selami Minta, Antalya’daki kanser tarama hizmetini Kemerlilerin ayağına taşıyan Başkan Tütüncü’ye teşekkür etti. Kemer’de 2 yıl önce devraldıkları hizmet bayrağını daha iyi yerlere taşımak için gece gündüz çalıştıklarını belirten Minta, önemli projelere imza attıklarını ve Kemer’e daha güzel eserler kazandırmaya devam edeceklerini söyledi.

"Kemer’de örnek çalışma"

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü’de kendilerini ağırlayan AK Parti Kemer İlçe Başkanı İsmail Selami Minta’ya teşekkür etti. Kepez Belediyesi’nin sağlık alanında önemli bir çalışması olan ‘Gezici Kadın Sağlığı Merkezi’nin Kemer’de 3 gün sürecek kanser taraması için ilçede bulunduklarını belirterek, el ele verilerek, müşterek ve örnek bir çalışmaya imza atıldığını söyledi. Bu örnek uygulamanın Antalyalı hanımlar tarafından çok beğenildiğini ve ilçelerden gelen talepler üzerine 19 ilçe için yola çıkıldığına değinen Tütüncü, “Biz sağlık hizmetini hanımların ayağına götürüyoruz. Ve bugün Gezici Kadın Sağlığı Merkezimiz Kemer’de kanser taramalarına başladı. İlçelerde gerçekleştirdiğimiz resmi ziyaretlerin yanında, mutlaka ilçe teşkilatlarımızla da beraber oluyoruz” diye konuştu.