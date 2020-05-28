Başkan Tütüncü, korona tedbirlerini inceledi

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, belediyesinin Korona virüs(Covid-19) salgınına karşı aldığı önleyici tedbirler kapsamında taksi durakları ve camilerde devam eden dezenfekte çalışmalarını inceledi.

Kepez Belediyesi, Korona virüs(Covid-19) salgınına karşı aldığı önleyici tedbirleri sürdürüyor. İlçe sakinlerini pandemeye karşı koruyabilmek için etkin bir mücadele sergileyen Kepez Belediyesi, dezenfekte çalışmalarını gece gündüz sürdürüyor. Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü’de koronavirüse karşı alınan önleyici tedbir çalışmalarını yakından takip ediyor. Başkan Tütüncü, dezenfekte işlemlerinin sürdürüldüğü taksi durakları ve camilerdeki çalışmaları inceledi. Duraklarda taksici esnafı ile bir araya gelen Başkan Tütüncü, istek ve dilekleri dinledi. Mobil dezenfekte ekiplerinin ilçenin dört bir yanında sürdürdüğü çalışmalar hakkında da bürokratlarından bilgi aldı.

Taksicilerle sohbet etti

Taksici esnafıyla sosyal mesafeyi koruyarak sohbet eden Tütüncü, sokaktaki vatandaşlarla da selamlaşarak, hal hatır sordu. Kepez’deki 620 ticari taksinin her hafta mobil dezenfekte ekiplerince dezenfekte edildiğini belirten Başkan Tütüncü, hem esnafı, hem de taksileri kullanan hemşehrilerinin sağlığını korumaya çalıştıklarını söyledi. Başkan Tütüncü, taksi duraklarından sonra ilçedeki camilerde sürdürülen dezenfekte çalışmalarını da inceledi. Camilerin temizlik ekipleri tarafından önce temizlendiğini ve ardından da mobil dezenfekte ekipleri tarafından dezenfekte edildiğini belirten Başkan Tütüncü, dezenfekte işlemlerinin düzenli olarak sürdürüleceğini sözlerine ekledi.

