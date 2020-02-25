Başkan Tütüncü: “Spor yatırımlarında kendimizle yarışıyoruz”

Sporcu Gençlik Buluşmaları kapsamında öğrencilerle bir araya gelen ve sporla büyüyen bir gençlik yetiştirmek istediklerini belirten Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, “Bunun için spor yatırımlarında kendimizle yarışıyoruz” dedi.

Gençlere yönelik önemli projelere imza atan Kepez Belediyesi’nin eğitim ve öğretim dönemlerinde okullarda sürdürdüğü ‘Sporcu Gençlik Buluşmaları’ tüm hızıyla devam ediyor. Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Kepez Sporcu Gençlik Buluşmaları kapsamında özel bir kolejin öğrencileriyle bir araya geldi. Başkan Tütüncü, gençlik buluşmasına Kepez Belediyesi Spor Kulübü Başkanı Hakan Çatal ve kulübün profesyonel sporcuları ile beraber katıldı. Okul konferans salonunda gerçekleştirilen söyleşide Tütüncü, iyi bir neslin yetişmesinde eğitimin ve sporun önemine değindi. Gençleri çok sevdiklerini ve bundan dolayı da gençlere yönelik birçok önemli projeye imza attıklarına değinen Tütüncü, “Çok sevdiğimiz gençlerinde sporla büyümesini istiyoruz. Son 5 yıldır rol model olan kulübümüzün takımlarındaki profesyonel sporcularla okullarımızı ziyaret ediyoruz. Sporcularımız, her hafta bu programı değişik okullarda gerçekleştiriyorlar. Sporcularımız da vaktinde öğrenciydiler. Spora ilgi duygular ve spora yöneldiler. Sporcularımızın spor kariyerleriyle ilgili güzel hikayeleri var. Bu hikayeleri sizlerle paylaşmak için okulunuza geldiler“ dedi.