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Başkan Tütüncü: “Spor yatırımlarında kendimizle yarışıyoruz”

ANTALYA HABERLERİ  | 25.02.2020 13:34 | Son Güncelleme

Sporcu Gençlik Buluşmaları kapsamında öğrencilerle bir araya gelen ve sporla büyüyen bir gençlik yetiştirmek istediklerini belirten Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, “Bunun için spor yatırımlarında kendimizle yarışıyoruz” dedi.Gençlere yönelik önemli projelere imza atan Kepez Belediyesi’nin eğitim ve öğretim dönemlerinde okullarda sürdürdüğü ‘Sporcu Gençlik Buluşmaları’ tüm hızıyla devam ediyor.

Sporcu Gençlik Buluşmaları kapsamında öğrencilerle bir araya gelen ve sporla büyüyen bir gençlik yetiştirmek istediklerini belirten Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, “Bunun için spor yatırımlarında kendimizle yarışıyoruz” dedi.
Gençlere yönelik önemli projelere imza atan Kepez Belediyesi’nin eğitim ve öğretim dönemlerinde okullarda sürdürdüğü ‘Sporcu Gençlik Buluşmaları’ tüm hızıyla devam ediyor. Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Kepez Sporcu Gençlik Buluşmaları kapsamında özel bir kolejin öğrencileriyle bir araya geldi. Başkan Tütüncü, gençlik buluşmasına Kepez Belediyesi Spor Kulübü Başkanı Hakan Çatal ve kulübün profesyonel sporcuları ile beraber katıldı. Okul konferans salonunda gerçekleştirilen söyleşide Tütüncü, iyi bir neslin yetişmesinde eğitimin ve sporun önemine değindi. Gençleri çok sevdiklerini ve bundan dolayı da gençlere yönelik birçok önemli projeye imza attıklarına değinen Tütüncü, “Çok sevdiğimiz gençlerinde sporla büyümesini istiyoruz. Son 5 yıldır rol model olan kulübümüzün takımlarındaki profesyonel sporcularla okullarımızı ziyaret ediyoruz. Sporcularımız, her hafta bu programı değişik okullarda gerçekleştiriyorlar. Sporcularımız da vaktinde öğrenciydiler. Spora ilgi duygular ve spora yöneldiler. Sporcularımızın spor kariyerleriyle ilgili güzel hikayeleri var. Bu hikayeleri sizlerle paylaşmak için okulunuza geldiler“ dedi.

"Genç nesiller sporla büyümeli"
Gençlere her türlü fırsatın verilmesi gerektiğine de değinen Tütüncü, “O fırsatları çalışarak değerlendirebilmek gençlerinde elinde olan bir imkan. Belediyemizin sayısız spor imkanları, profesyonel lig maçlarının oynandığı spor salonlarımız, gençlerimizin emrindedir. Göreve geldiğimizde Antalya’da kapalı olimpik yüzme havuzu yoktu. Antalya’da yıllarca olimpik yüzme havuzu konuşulmuştu. Antalya’ya, ilk kapalı olimpik yüzme havuzunu biz kazandırdık. Yüzme havuzunun ardından, yüzme ve su topu takımlarımızı kurduk. Denizin olmadığı bir ilçeyiz. Antalyaspor Su Topu Takımı, 32 yıl sonra bizim yaptığımız olimpik havuzda seyircisinin karşısında maça çıktı“ diye konuştu.
Sporcu fabrikaları kurduklarına da değinen Tütüncü, “Çok amaçlı salonlar yaptık. Okullarımızın bahçelerine çadır spor salonları kurduk. 32 tane semt spor sahası inşa ettik. Spor yatırımlarımız yeterli mi? Elbette yeterli değil. Spor yatırımlarında kendimizle yarışıyoruz. Spor tesisi sayılarımızı artırmaya çalışacağız. Kaykay parkuru yaptık. Bir tane daha Kepez’e kazandıracağız. Sporun, gençlerin gelişmesine, geleceğe taşınmasında önemli olduğuna inanıyoruz" diye konuştu.

"Başarı hikayelerini gençlerle paylaşıyoruz"
Okullarda sporcu ve gençlik buluşmalarının neden yapıldığını da belirten Tütüncü, “Sporcu buluşması projemizi, kulübümüzün takımlarındaki sporcuların ve antrenörlerin başarı hikayelerini gençlerle paylaşması amacıyla başlattık. Olur ya sporcu olmak isteyip de zihninde soru işaretleri olanlar vardır. Sporcu buluşmasıyla bu soru işaretlerini aydınlatalım istiyoruz. Spora yönlendirilmesi konusunda gençleri, öğrencilerimizi cesaretlendirelim arzusundayız“ dedi.
Tütüncü, konuşmasından sonra kulübün profesyonel sporcuları ile beraber öğrencilerin sorularını yanıtladı. Tütüncü, günün anısına Türk Milli Futbol Takımı’nın ilk milli formasını da okula hediye etti.

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