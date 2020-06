Başkan Tütüncü ’Yılın babası’ seçildi

"Şehitler Müzesi’ni Türkiye’ye Antalya’dan armağan ettik"

Şehit ve gazi aileleriyle her fırsatta bir araya geldiklerini de yineleyen Başkan Tütüncü, “Biz zaten sizlerle her vesileyle, her fırsatta bir araya geliyoruz. En değerli varlıklarımız şehitlerimiz. Neden? Çünkü onlar en kutsal varlığımız olan Vatan toprağına ve ay yıldızlı Türk bayrağına canlarını ve kanlarını kattılar. Onların aileleri de ve gazilerimiz de bizim için çok mukaddes ve çok değerli. Allah’a binlerce şükürler olsun. Korona günlerinde mutluluğunu yaşayamadık, ama sözünü verdiğimiz Antalya Şehitler Müzesi açıldı. İnşallah şu zor günler geçtikten sonra orada da bir araya geleceğiz. Bütün Antalyalı şehitlerimizin hatırasını orada yaşatmak için söz vermiştik. Ben huzurlarınızda çok değerli dernek başkanımız Dr. Cengiz Nizam’a çok teşekkür ediyorum. Onun da emekleri ile gayretleriyle, onun da katkılarıyla güzel bir müzeyi Türkiye’ye Antalya’ya dan Armağan etmiş olduk. Şunu söylemeye çalışıyorum; her bir vakit, hep birlikteyiz, hep beraberiz birlikte ve beraber olmaya devam edeceğiz. Bir yerde gözler konuşuyorsa, gönüller konuşuyorsa, orada birilerinin konuşmasına gerek yoktur. Bu güzel gününüzü tebrik etmeye, Şehitler Müzemizi oluştururken Dr. Cengiz Nizam başkanımızın başkanlığında sizlerin de ortaya koyduğu katkılara çok teşekkür etmek için söz aldım. Hepinizi çok sevdiğimizi bir kez daha ifade ediyorum, ayaklarınıza sağlık. Bu güzel sabahı bizlerle paylaştığınız için çok teşekkür ederim" diye konuştu.

Tütüncü’nün konuşması sırasında Kepez Belediyesi personelleri tarafından şehit ve gazi babalarına ‘Babalar Günü’ hediyesi verildi.