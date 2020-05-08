YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Antalya
  4. Başkan Tütüncü’den Anneler Günü mesajı

Başkan Tütüncü’den Anneler Günü mesajı

ANTALYA HABERLERİ  | 08.05.2020 16:26 | Son Güncelleme

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, "Annelerimizi sadece Mayıs ayının ikinci Pazar gününde değil, yılın her gününde hatırlamalı ve onların hayır dualarını almalıyız" dedi.Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, anneler günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, "Karşılıksız sevgi ve sonsuz özverinin simgesi olan tüm annelerimizin kıymetli ellerinden öpüyorum.

Başkan Tütüncü’den Anneler Günü mesajı

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, "Annelerimizi sadece Mayıs ayının ikinci Pazar gününde değil, yılın her gününde hatırlamalı ve onların hayır dualarını almalıyız" dedi.
Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, anneler günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, "Karşılıksız sevgi ve sonsuz özverinin simgesi olan tüm annelerimizin kıymetli ellerinden öpüyorum. Anneler günü çok özel bir gün. Ancak, bizleri sınırsız özveri ve beklentisiz bir sevgiyle büyüten annelerimizi sadece Mayıs ayının ikinci Pazar gününde değil, yılın her gününde hatırlamalı ve onların hayır dualarını almalıyız. Kendi açken evladını doyuran, kelimelerle anlatılamaz bir sevgiyle evlatlarını bağrına basan tüm annelerimizin anneler gününü yürekten kutluyorum. Hayatımızdaki ilk öğretmen, yol göstericimiz, koruyucumuz, yaşamdaki en büyük hazinemiz olan tüm annelerimizi sevgiyle kucaklıyorum. Özellikle evlatlarını vatan uğruna şehit veren tüm şehit annelerinin ellerinden, bir evlatları olarak saygıyla öpüyorum" ifadelerinde bulundu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Korkunç olay! Annesi sinir krizi geçirdi Korkunç olay! Annesi sinir krizi geçirdi
Servis otobüsü kaza yaptı! Yaralılar varServis otobüsü kaza yaptı! Yaralılar var

En Çok Okunan Yerel Haberler

Selendi’nin tek nalbant ustası mesleğini seyyar olarak yapıyor

Selendi’nin tek nalbant ustası mesleğini seyyar olarak yapıyor

Hastanedeki minik Fetih’in çöp kamyonu aşkını Ümraniye Belediyesi dindirdi

Hastanedeki minik Fetih’in çöp kamyonu aşkını Ümraniye Belediyesi dindirdi

Tosya’da motosiklet sürücülerine 36 bin 861 TL ceza kesildi

Tosya’da motosiklet sürücülerine 36 bin 861 TL ceza kesildi

GÜNCELLEME - Düzce'de iş vaadiyle kandırdığı yabancıları gasbeden kişi tutuklandı

GÜNCELLEME - Düzce'de iş vaadiyle kandırdığı yabancıları gasbeden kişi tutuklandı

Beyin kanaması geçiren profesör hayatını kaybetti

Beyin kanaması geçiren profesör hayatını kaybetti

Kars’ta kumar aşkı sınır tanımıyor

Kars’ta kumar aşkı sınır tanımıyor

Antalya Namaz Vakitleri 8 Mayıs Cuma

İmsak
04:16
Sabah
05:49
Öğle
12:59
İkindi
16:46
Akşam
19:59
Yatsı
21:25

Antalya Nöbetçi Eczaneler 8 Mayıs Cuma

Bulvar Eczanesi
Muratpasa
İbrahim Özer Eczanesi
Muratpasa
İdil Eczanesi
Muratpasa
Merkez Eczanesi
Muratpasa
Şule Eczanesi
Muratpasa
Yeni Yaprak Eczanesi
Muratpasa
Küçüksu Eczanesi
Kepez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

Antalya'da FETÖ operasyonlarında 3 şüpheli gözaltına alındı

Antalya'da FETÖ operasyonlarında 3 şüpheli gözaltına alındı

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

Vali'ye "Yardım yapmıyorsunuz" dedi, her türlü yardımı aldığı ortaya çıktı

Vali'ye "Yardım yapmıyorsunuz" dedi, her türlü yardımı aldığı ortaya çıktı

Muratpaşa dezenfekte olmaya devam ediyor

Muratpaşa dezenfekte olmaya devam ediyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.