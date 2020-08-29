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Başkan Uçar’dan 30 Ağustos mesajı

ERZURUM HABERLERİ  | 29.08.2020 10:55 | Son Güncelleme

Yakutiye Belediye Başkanı Dr.

Başkan Uçar’dan 30 Ağustos mesajı

Yakutiye Belediye Başkanı Dr. Mahmut Uçar 30 Ağustos Zafer Bayramının 98. Yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayınladı.
Uçar; “Vatanına, bayrağına ve toprağına sevdalı olan milletimiz; hürriyetine, huzur ve istikrarına göz dikenleri, her türlü hile ve fitneyi tertip edenleri yerlere yeksan etmiştir.” dedi.
Başkan Uçar, yayınladığı mesajda şunları söyledi; “Adaleti ve iyiliği kendine rehber edinmiş milletimiz, kendisine reva görülen esaret gömleğini yırtıp atarak, ne pahasına olursa olsun bağımsızlığından taviz vermeyeceğini 30 Ağustos’ta kazanılan destansı zaferle tüm dünyaya ilan etmiştir.
Milletimiz hürriyet ve istiklalini yok etmeye çalışan düşman unsurlarına karşı aynı sese kulak vererek, aynı sözde birleşmiştir. Aziz Milletimiz şehit kanlarıyla yoğrulmuş olan topraklarımızı, bugüne kadar sarsılmaz imanı ve inancıyla korumuştur. Vatanına, bayrağına ve toprağına sevdalı olan milletimiz; hürriyetine, huzur ve istikrarına göz dikenleri, her türlü hile ve fitneyi tertip edenleri yerlere yeksan etmiştir.
Necip milletimizin feraseti, basireti; hain emelleri için ülkemizde oyunlar oynamaya çalışanlara ve çeşitli tuzaklar kuranlara asla prim vermeyecektir.
Millet olarak dün de bugün de şan ve şerefimizi Allah’ın izniyle hiçbir zaman yere düşürmedik, düşürmeyeceğiz de.
30 Ağustos zaferi ile tarihten silinmek istenen Türk Milleti’nin yeniden şahlanışını sağlayan başta Gazi Mustafa Kemal olmak üzere, silah arkadaşları ve tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum.
Bu duygu ve düşüncelerle tüm hemşehrilerimizin 30 Ağustos Zafer Bayramını tebrik ediyor, elde ettikleri kutlu mertebeleriyle de gazilerimize Cenab-ı Hakk’tan sağlık ve mutluluk dolu nice yıllar niyaz ediyorum."

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Yeni Buhara Eczanesi
Palandoken
Dadaşkent Eczanesi
Aziziye
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