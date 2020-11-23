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Başkan Uçar’dan Öğretmenler Günü mesajı

ERZURUM HABERLERİ  | 23.11.2020 16:42 | Son Güncelleme

24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımlayan Yakutiye Belediye Başkanı Dr.

Başkan Uçar’dan Öğretmenler Günü mesajı

24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımlayan Yakutiye Belediye Başkanı Dr. Mahmut Uçar, “Milletlerin kaderini belirleyen eğitim; geleceğin ve yıkılmaz bir temel üzerinde yükselen, modern, müreffeh ve güçlü bir ülkenin de en önemli değeridir. Eğitimin önceliği ise öğretmenlerdedir. İyi yetişmiş bir öğretmen, ne şart altında olursa olsun bir sınıfı, bir okulu hatta bir bölgeyi değiştirebilecek güce ve geleceğini inşa edecek inanca sahiptir. Türkiye’miz güçlü ve müreffeh bir ülke yolunda hızlı ve emin adımlarla yürürken, en büyük umudumuz bugün okul sıralarında oturan çocuklarımız, gençlerimiz ve onları şekillendiren öğretmenlerimizdir” dedi
Dr. Mahmut Uçar, ‘’Bir milletin milli, ahlaki ve kültürel yönden güçlü olabilmesi ancak öğretmenlerinin başarılı çalışmalarına bağlıdır. Öğretmelerin ömür boyu öğrenen ve öğreten insan olmak gibi bir ayrıcalığa sahip olduklarına değinip, bu kutsal mesleği diğer birçok meslekten ayıran en önemli özelliğinin, malzemesi ve meyvesinin insan olmasıdır” diye konuştu.
Ülkemizin belirlenen hedeflere ulaşabilmesi için, eğitimin kaliteli ve bilimsel yöntemlerle yürütülmesi ile mümkün olduğunu vurgulayan Başkan Mahmut Uçar, yayınladığı mesajda şunları söyledi:
“24 Kasım Öğretmenler Günü vesilesiyle Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk nezdinde ülkemizin her köşesinde ve özellikle ilçemizde yeni nesilleri yetiştirmek ve onları yarına hazırlamak görevini üstlenmiş tüm öğretmenlerimizin aileleriyle birlikte Öğretmenler Gününü kutlar, yaşamlarında sağlık, mutluluk, görevlerinde üstün başarılar diler, selam, saygı ve şükranlarımı sunarım.’’

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