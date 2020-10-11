Başkan Üçok: “25 bin metrekarelik bölgenin ilk millet bahçesini Suluovamıza kazandırıyoruz”

Suluova Belediye Başkanı Fatih Üçok, Çevre ve Şehircilik Bakanlığından ödüllü 15 bin metrekare şehir meydanı ve 25 bin metrekare alana sahip bölgenin ilk millet bahçesini Suluova’ya kazandırdıklarını belirtti.

AK Parti Suluova İlçe Kadın Kolları ve Gençlik Kolları kongrelerine katılan Belediye Başkanı Fatih Üçok, “2014 yılında siyasete girdiğimde de projelerim arasında gençler hep ön plandaydı. Hep gençliğe, kadınlara öncelik veren vaatlerimiz vardı. Suluova’da ilk gençlik şölenini biz yaptık. Binlerce genci yedi kuğular kuş cennetinde şölende buluşturup eğlenmelerini sağladık. Amasya’nın en büyük gençlik merkezini Suluova’ya biz kazandırdık. Kültür merkezimizi gençlerimizin istifadesine sunduk. Gençlerimiz dil kursu, üniversiteye hazırlık kursu ve meslek edindirme kurslarımıza katılıp kendilerini geliştirdiler. Gençlik Merkezimiz yürüttüğü faaliyetlerle ve projelerle Suluova’nın bir gözde mekânı oldu. Gençlerin en çok talep ettikleri yüzme havuzumuzu bir ay içerisinde tamamlıyoruz. Kapalı spor salonumuzu da yeniliyoruz. 5 tane basketbol sahası,2 tane halı sahayı Suluova’mıza kazandırdık ve ayrıca spor kulübü kurarak gençlerimizi sporla buluşturduk. 10 branşta 600 lisanslı sporcumuz bulunmaktadır. 45.000 metrekare yeşil alan ürettik. Şu anda da Çevre ve Şehircilik Bakanlığından ödüllü 25.000 metre kare alana sahip şehir meydanımızın içerisinde yer alan bölgenin ilk millet bahçesini Suluova’mıza kazandırıyoruz. Bölgenin ilk millet kıraathanesini de içinde barındıracak" dedi.