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Başkan Üçok: "Geleceğe yatırım yapıyoruz"

AMASYA HABERLERİ  | 12.08.2020 10:43 | Son Güncelleme

Suluova Belediye Başkanı Fatih Üçok, Spor Toto Teşkilat Başkanlığı arasında imzalanan protokol kapsamında Suluova’da yapımına başlanan halı sahaların çalışmalarını yerinde inceledi.Belediye Başkanı Fatih Üçok geçen aylarda ilçeye 8 spor tesisinin yapımı için Spor Toto Teşkilat Başkanı Bünyamin Bozgeyik ile protokol imzalamıştı.

Başkan Üçok: "Geleceğe yatırım yapıyoruz"

Suluova Belediye Başkanı Fatih Üçok, Spor Toto Teşkilat Başkanlığı arasında imzalanan protokol kapsamında Suluova’da yapımına başlanan halı sahaların çalışmalarını yerinde inceledi.
Belediye Başkanı Fatih Üçok geçen aylarda ilçeye 8 spor tesisinin yapımı için Spor Toto Teşkilat Başkanı Bünyamin Bozgeyik ile protokol imzalamıştı. İmzalanan protokol kapsamında 1 adet yarı olimpik kapalı yüzme havuzu, 2 adet halı saha ile 5 adet basketbol sahası olmak üzere 8 tesisin ilçemize kazandırılmasının ardından çalışmalar hız kazandı.
Çalışmaları yakından takip ederek incelemelerde bulunan Belediye Başkanı Fatih Üçok, “Çocuklarımızın, gençlerimizin ve hemşehrilerimizin spor yaparak sağlıklı ve kaliteli zaman geçirmelerini için 1 adet yarı olimpik kapalı yüzme havuzu, 2 adet halı saha ile 5 adet basketbol sahası olmak üzere 8 tesisin çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyoruz. Çocuklarımızın geleceğe hazırlanmasında ve sağlıklı bir nesil olarak yetişmelerinde spor alanları çok önemli. Çocuklarımıza yapılan yatırım geleceğe yapılan yatırım anlayışıyla Muharrem Saygün Anadolu Lisesi yanında ve Suluova Teknik Lise ve Endüstri Meslek Lisesi bahçesinde yer alan 25x45 metre ebatlarındaki halı sahaların çalışmalarını yerinde inceledik. İlçemize ve geleceğimizin teminatı kıymetli yavrularımıza hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Başkan Üçok:

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