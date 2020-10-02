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Başkan Üçok: "Gençlerimiz istedi biz yaptık"

AMASYA HABERLERİ  | 02.10.2020 17:17 | Son Güncelleme

Suluova Belediye Başkanı Fatih Üçok, Spor Toto Teşkilat Başkanlığı arasında imzalanan protokol kapsamında Suluova’da yapımı tamamlanan halı saha ve basketbol sahalarının çalışmalarının tamamlandığını duyurdu.Belediye Başkanı Fatih Üçok yaptığı açıklamada, "Geçtiğimiz aylarda ilçeye 8 spor tesisinin yapımı için Spor Toto Teşkilat Başkanı Bünyamin Bozgeyik ile protokol imzalamıştık.

Suluova Belediye Başkanı Fatih Üçok, Spor Toto Teşkilat Başkanlığı arasında imzalanan protokol kapsamında Suluova’da yapımı tamamlanan halı saha ve basketbol sahalarının çalışmalarının tamamlandığını duyurdu.
Belediye Başkanı Fatih Üçok yaptığı açıklamada, "Geçtiğimiz aylarda ilçeye 8 spor tesisinin yapımı için Spor Toto Teşkilat Başkanı Bünyamin Bozgeyik ile protokol imzalamıştık. İmzalanan protokol kapsamında 1 adet yarı olimpik kapalı yüzme havuzu, 2 adet halı saha ile 5 adet basketbol sahası olmak üzere 8 tesisin ilçemize kazandırılmasının ardından çalışmalarımız hız kazandı. 2 adet halı saha ile 5 adet basketbol sahasını tamamlayarak gençlerimizin hizmetine sunduk. İlçemize hayırlı olsun. Kapalı Yarı Olimpik Yüzme Havuzunda ise dış cephe yalıtım, aydınlatma, havalandırma, boya ve havuz kısmında izolasyon çalışmaları devam ediyor. Tesislerimizin ilçemize kazandırılmasında emeği geçen başka Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan’a, Gençlik ve Spor Bakanımız Sn. M. Muharrem Kasapoğlu’na ve Spor Toto Teşkilat Başkanı Sn. Bünyamin Bozgeyik’e şükranlarımı sunuyorum” ifadelerini kullandı.

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