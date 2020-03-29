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Başkan Uğurlu’dan ekmeğe yapılan fiyat artışına tepki

VAN HABERLERİ  | 29.03.2020 13:05 | Son Güncelleme

Tüketiciler Birliği Derneği Van Şube Başkanı Erhan Uğurlu, tüm dünyayı etkileyen korona virüs nedeniyle zor günler yaşayan vatandaşların mağduriyetlerini görmezden gelen fırıncıların ekmeğe yaptıkları fiyat artışına tepki gösterdi.Tüketiciler Birliği Derneği Van Şube Başkanı Erhan Uğurlu, ekmeğe yapılan fiyat artışının hiçbir insanî vicdana sığmayan bir zam olduğunu söyleyerek, “Her ne sebepten dolayı olursa olsun bu süreçte herkesin elini taşın altına koyması lazım.

Başkan Uğurlu’dan ekmeğe yapılan fiyat artışına tepki

Tüketiciler Birliği Derneği Van Şube Başkanı Erhan Uğurlu, tüm dünyayı etkileyen korona virüs nedeniyle zor günler yaşayan vatandaşların mağduriyetlerini görmezden gelen fırıncıların ekmeğe yaptıkları fiyat artışına tepki gösterdi.
Tüketiciler Birliği Derneği Van Şube Başkanı Erhan Uğurlu, ekmeğe yapılan fiyat artışının hiçbir insanî vicdana sığmayan bir zam olduğunu söyleyerek, “Her ne sebepten dolayı olursa olsun bu süreçte herkesin elini taşın altına koyması lazım. Daha önce 80 kuruşa satılan ekmeği şimdi 1 lira 25 kuruşa çıkararak tüketicileri büyük oranda mağdur etmişlerdir. Yapılan bu zammı kınıyor, bir an önce kendi vicdanlarıyla muhasebe yapmalarını bekliyoruz” dedi.
Her gün yüzlerce mağdur tüketiciden şikayetler geldiğini belirten Başkan Uğurlu, "Olası durumlarda fırsatçılığı sektör haline getirmiş bazı insanları vicdanlı olmaya davet ediyoruz. Çin’de ortaya çıkan virüs salgınından faydalanan maske satıcıları, bu ürünlere fahiş fiyat uygulamakla kalmayıp stokçuluk yaparak adeta kara borsacılık yapmışlardır. Bu olumsuz tabloda orantısız zam veya stokçuluk yapanlara ciddi cezai yaptırımların uygulaması gerekiyor" diye konuştu.

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