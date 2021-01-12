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Başkan Ulucan, gazetecilere yapılan saldırıyı kınadı

12.01.2021 16:07 | Son Güncelleme:
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Başkan Ulucan, gazetecilere yapılan saldırıyı kınadı

Aydın Büyükşehir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Cem Ulucan, gazetecilerin, mahkeme tarafından tutuklanan uyuşturucu satıcısının yakınları tarafından saldırıya uğramasını yayınladığı mesaj ile kınadı.Ege Gazeteciler Federasyonu Genel Başkan vekili ve Aydın Büyükşehir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Cem Ulucan konu ile ilgili olarak yaptığı açıklamada, “Aydın’da tutuklanan uyuşturucu satıcısını adliye çıkışı görüntüleyen cemiyetimiz üyesi gazeteci arkadaşlarımız Murat Uçkaç ve Kıymet Sarıyıldız, tutuklanan zanlının yakınları tarafından maalesef darp edilmiştir.

Aydın Büyükşehir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Cem Ulucan, gazetecilerin, mahkeme tarafından tutuklanan uyuşturucu satıcısının yakınları tarafından saldırıya uğramasını yayınladığı mesaj ile kınadı.
Ege Gazeteciler Federasyonu Genel Başkan vekili ve Aydın Büyükşehir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Cem Ulucan konu ile ilgili olarak yaptığı açıklamada, “Aydın’da tutuklanan uyuşturucu satıcısını adliye çıkışı görüntüleyen cemiyetimiz üyesi gazeteci arkadaşlarımız Murat Uçkaç ve Kıymet Sarıyıldız, tutuklanan zanlının yakınları tarafından maalesef darp edilmiştir. Çalışan Gazeteciler Gününü kutlayalı daha iki gün olmuşken, iki meslektaşımızın darp edilmesi bizleri derinden üzdü. Olayın adliye önünde birçok devlet görevlisinin gözü önünde meydana gelmiş olması üzüntümüzü ikiye katladı. Olayın yatışmasının ardından gazete ofisine gitmek için ayrılan arkadaşımız Kıymet Sarıyıldız, Yağcılar Çarşısı içinde ikinci kez aynı kişiler tarafından darp edildi. Yine birçok vatandaşın gözü önünde meydana gelen olaya toplumun duyarsız kalmış olması, iki gün önce günümüzün ne kadar samimiyetsizce kutlandığının göstergesidir. Gazetecinin haber verme hakkının engellenmesinin yanı sıra olaya suskun kalan vatandaşlarımızın da haber alma hakkı kaba kuvvet kullanılarak engellenmek istenmiştir. Olayın ardından saldırganlardan şikayetçi olan arkadaşlarımıza Cemiyet olarak gerekli hukuki desteği sağlayacağız. Saldırının sadece iki arkadaşımıza karşı değil, basın özgürlüğüne karşı yapılmış olduğuna inanıyor, olayın faillerinin ellerini kollarını sallayarak dolaşmaması ve cezasız kalmaması için elimizden geleni yapacağımızın bilinmesini istiyorum” dedi.

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