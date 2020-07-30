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Başkan Ulutaş personeliyle bayramlaştı

ANTALYA HABERLERİ  | 30.07.2020 15:43 | Son Güncelleme

Kurban Bayramı tatili başladı.

Kurban Bayramı tatili başladı. Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, Kurban Bayramı öncesi personeli ile bayramlaştı. Kaş Belediyesinde geleneksel bayramlaşma, Başkan Mutlu Ulutaş’ın yönetiminde yapıldı.
Programda konuşan Başkan Ulutaş, pandeminin bu tür buluşmaları aksattığını ancak bu süreçten dinamizmi artırarak çıkacakların ifade etti. Kaş Belediyesini hem ilde hem de ülkede marka haline getirebilmeyi hedeflediklerini belirten Başkan Ulutaş, “Sosyal, eğitim, sağlık, alt ve üst yapı yatırımları anlamında, her yönü ile örnek bir belediye olabilmeliyiz. Belli bir hizmet standardını yakalamalı ve devam etmeliyiz.” dedi.
Personelin bayramını kutlayan Başkan Ulutaş, sağlıklı ve güzel bir bayram geçirmesi temennisinde bulundu. Kaş Belediyesinin Kalkan, Ova, Kınık, Gömbe hizmet biriminde ve ek hizmet binasında da bayramlaşma programı gerçekleşti.

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