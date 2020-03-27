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Başkan Ulutaş’tan Yaşlılara Moral Ziyareti

ANTALYA HABERLERİ  | 27.03.2020 10:33 | Son Güncelleme

Antalya’nın Kaş Belediyesi, ilçede 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların sağlık başta olmak üzere tüm temel ihtiyaçlarının karşılanması için gerekli tedbirler kapsamında yardım sağladığını duyurdu.

Antalya’nın Kaş Belediyesi, ilçede 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların sağlık başta olmak üzere tüm temel ihtiyaçlarının karşılanması için gerekli tedbirler kapsamında yardım sağladığını duyurdu. “Sağlığınız için siz evde kalın, biz her daim yanınızdayız.” mesajı verildi.
Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, koronavirüs tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üstü vatandaşlar için getirilen sokağa çıkma sınırlandırmasının ardından ilçede bulunan yaşlı vatandaşları evlerinde ziyaret ederek, kolonya ve erzak yardımlarını ulaştırdı.
“Siz evde kalın, biz yanınızdayız”
Belediye Başkanı Ulutaş’ın yaptığı açıklamada, İçişleri Bakanlığı’nın konuyla ilgili genelgesi hatırlatılarak, “İlçemiz sınırları içerisinde ikamet eden 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlarımızın sağlık başta olmak üzere tüm temel ihtiyaçlarının karşılanması noktasında belediyemiz yardımcı olmaktadır. 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunan hemşehrilerimiz, belediyemizin 444 07 11 numaralı telefonunu arayarak taleplerini bizlere ulaştırabilirler. Sağlığınız için siz evde kalın, biz her daim yanınızdayız.” denildi.

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