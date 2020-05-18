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Başkan Ünal’dan 19 Mayıs mesajı

KARABÜK HABERLERİ  | 18.05.2020 15:01 | Son Güncelleme

Safranbolu Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Cengiz Ünal, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.Başkan Ünal mesajında, 19 Mayısın Türk Ulusunun yeniden doğuş günü olduğunu belirterek, “Bu coğrafyada yaşayan herkesin ortak doğum günüdür.

Başkan Ünal’dan 19 Mayıs mesajı

Safranbolu Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Cengiz Ünal, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.
Başkan Ünal mesajında, 19 Mayısın Türk Ulusunun yeniden doğuş günü olduğunu belirterek, “Bu coğrafyada yaşayan herkesin ortak doğum günüdür. Büyük önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün bağımsızlık ve özgürlük yolunda başlattığı mücadele dün olduğu gibi bugün de insanlığın ortak mücadele mirası olarak bütün uluslara ışık oluyor. Kurtuluş ve kuruluş mücadelemiz, Cumhuriyet devrimlerimiz insanlığın ortak mirasıdır. Bu duygu ve düşüncelerle başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere ulusal kurtuluş mücadelesini verenlere, bu ülke uğruna hayatını veren şehitlere, aydınlanma ve bağımsızlık mücadelesinde yitirdiklerimize sonsuz saygı, şükran ve minnetimi sunuyorum. Bağımsızlığımızın ilk ateşi, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun” ifadelerini kullandı.

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