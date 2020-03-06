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Başkan, üniversitelilerin çay davetini geri çevirmedi

ÇANAKKALE HABERLERİ  | 06.03.2020 11:33 | Son Güncelleme

Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, üniversite öğrencilerinin Twitter’dan yaptığı çay davetine icabet ederek, gençlerle sohbet etti.Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, Twitter hesabı üzerinden kendisini öğrenci evine çay içmeye davet eden üniversitelileri kırmadı.

Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, üniversite öğrencilerinin Twitter’dan yaptığı çay davetine icabet ederek, gençlerle sohbet etti.
Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, Twitter hesabı üzerinden kendisini öğrenci evine çay içmeye davet eden üniversitelileri kırmadı. Muhammed Ali Polat isimli genç, “Başkanım çayımız var içerseniz, muhabbetimiz var gelirseniz. Ağaköy’e sizi bekliyoruz” diyerek Twitter’dan paylaşımda bulundu. Başkan Erdoğan ise, “Siz isteyin gençler 5 çayına sizdeyim” yanıtı verdi.
Gün içindeki çalışmalarının ardından Ağaköy’e giden Başkan Erdoğan, üniversite öğrencilerinin evine konuk oldu. Gençlerle çay içen ve sohbet eden Başkan Erdoğan, “Sizler bizim misafirimiz ve ailelerinizin bize emanetisiniz. Biga’mızda hem okuyor hem de geleceğinizin adımlarını atıyorsunuz. Her türlü derdinizde, sıkıntınızda bizleri arayabilirsiniz. Sürpriz çay davetiniz bizleri çok mutlu etti. Misafirperverliğiniz ve güzel sohbetiniz için teşekkür ediyorum. Gençlerimizle her fırsatta bir arada olmak bizlere enerji veriyor. Biga Belediyesi olarak her zaman üniversiteli kardeşlerimizin yanındayız” dedi.
Başkan Erdoğan, gençlerle çektirdiği fotoğrafları da “Gençler siz davet edersiniz de gelmez miyiz? Hele ki sıcak çay varsa” yorumuyla sosyal medyada paylaştı.

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