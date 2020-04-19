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Başkan Ünverdi, BDDK’nın Aktif Rasyo oranı düzenlemesini değerlendirdi

GAZİANTEP HABERLERİ  | 19.04.2020 17:29 | Son Güncelleme

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, korona virüs (Covit-19) salgını ile birlikte yaşanan güçlükler karşısında ekonomi yönetimimin aldığı tedbir kararları doğrultusunda bankacılık sektörüne kredi limitlerini kullandırmaları için sürekli talepte bulunduklarını söyledi.Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’nun (BDDK) kredi kullanımına yönelik aktif rasyo oranı düzenlemesini olumlu bulduklarını belirten Ünverdi, “ BDDK, 1 Mayıs 2020’den başlamak üzere aylık aktif rasyo hesaplarını yeniden düzenleyecek.

Başkan Ünverdi, BDDK’nın Aktif Rasyo oranı düzenlemesini değerlendirdi

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, korona virüs (Covit-19) salgını ile birlikte yaşanan güçlükler karşısında ekonomi yönetimimin aldığı tedbir kararları doğrultusunda bankacılık sektörüne kredi limitlerini kullandırmaları için sürekli talepte bulunduklarını söyledi.
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’nun (BDDK) kredi kullanımına yönelik aktif rasyo oranı düzenlemesini olumlu bulduklarını belirten Ünverdi, “ BDDK, 1 Mayıs 2020’den başlamak üzere aylık aktif rasyo hesaplarını yeniden düzenleyecek. Buradaki amaç bankaların ellerinde bulunan kaynaklarını daha aktif ve iyi kullanmalarını sağlamak. Buna göre bankalarımız piyasadan topladıkları tüm mevduatı, katılım bankaları ise yüzde 80’ini kredi olarak kullandırabilecekler. Üretimin, ihracatın, istihdamın devam edebilmesi için firmalarımızın ayakta kalması ve üretimine devam etmesi gerekiyor. Bunun için de bankalarımızın reel sektörün yanında olması büyük önem taşıyor” dedi.
Covid-19 salgının ekonomi üzerine etkilerini azaltmak için hayata geçirilen Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketinde banka kredileri ile ilgili Hazine garantisi ve Kredi Garanti Fonu (KGF) desteklerinin yanı sıra, BDDK’nın almış olduğu kararlarla birlikte özel bankacılık sektörünün de aktif kredi rasyosu ile bankalara kredi limitlerini kullandırma çağrısında bulunulduğunu belirten Ünverdi, “GSO olarak, bankaların yaklaşımı ile ilgili çok sayıda şikayet aldığımızı çok defa dile getirdik. Bankacılık sektörünün reel sektörle birlikte yürümesi gerektiğinin altını çizdik. Maalesef tüm çabalarımıza rağmen bankalarımızdan istenilen yaklaşımı göremedik. BDDK tam da böylesi kritik bir dönemde yeni bir düzenlemeye giderek, kredi musluklarını açabilecek bir karar aldı. BDDK’nın krediler için yaptığı bu yeni düzenlemenin ekonomik ve sosyal yaşama olumlu yansımalarının olacağını düşünüyorum. İnşallah alınan kararlar doğrultusunda bankalar gereken desteği sağlar, yaralara merhem olur ve bu süreci birlikte atlatırız” ifadelerini kullandı.

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