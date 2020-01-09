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  4. Başkan Ünverdi’den 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı

Başkan Ünverdi’den 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı

GAZİANTEP HABERLERİ  | 09.01.2020 12:15 | Son Güncelleme

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, kamuoyunun bilgilendirilmesi için gece gündüz demeden görev icra eden gazetecilerin toplumun gelişmesinde önemli bir misyon üstelendiğini belirterek, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutladı.Basın meslek ilkeleri çerçevesinde haber verme ve toplumsal bilincin oluşmasına katkıda bulunan tüm basın mensuplarına teşekkür eden Ünverdi, “Basın sektörü gibi bir alanda çalışmak meşakkatli ve zor bir iş.

Başkan Ünverdi’den 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, kamuoyunun bilgilendirilmesi için gece gündüz demeden görev icra eden gazetecilerin toplumun gelişmesinde önemli bir misyon üstelendiğini belirterek, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutladı.
Basın meslek ilkeleri çerçevesinde haber verme ve toplumsal bilincin oluşmasına katkıda bulunan tüm basın mensuplarına teşekkür eden Ünverdi, “Basın sektörü gibi bir alanda çalışmak meşakkatli ve zor bir iş. Gece gündüz, sıcak ya da soğuk demeden gazetecilik mesleğine sahip çıkan, haber kaygısıyla güçlüklere göğüs geren basın mensuplarımızın koşullarının iyileştirilmesi hepimizin öncelikli dileğidir” ifadelerini kullandı.
Ülkelerin gelişmesinde en önemli unsurlardan bir tanesinin özgür ve objektif basının varlığı olduğunu belirten Ünverdi, mesajında şu görüşlere yer verdi:
“Basın kuruluşlarımızın ve basınımızın güçlü olması demokrasimizin de güçlü olması anlamına gelmektedir. Bu sebeple basın kuruluşlarının özgür çalışma ortamının sağlanması ve günün teknolojilerine uygun imkanlara kavuşması büyük önem taşımaktadır. Günümüz teknolojileri ile yaşanan olaylara, gelişmelere anında ulaşma imkanı bulunmaktadır. Böylesi bir dönemde doğru bilgiye ulaşma konusunda basın mensuplarımızın yaptığı işin hassasiyeti çok daha belirgin hale gelmekte ve kendilerine önemli görevler düşmektedir. Bu duygu ve düşüncelerle, başta kentimizde olmak üzere tüm basın mensuplarımıza göstermiş oldukları özveri, hassasiyet ve mücadelelerinden dolayı bir kez daha teşekkür ediyor, ‘10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü en içten dileklerimle kutluyorum.”

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İkindi
15:16
Akşam
17:37
Yatsı
18:57

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Sehitkamil
Atacan Eczanesi
Sehitkamil
Deniz Kuzudişli Eczanesi
Sehitkamil
Güz Eczanesi
Sehitkamil
Seher Eczanesi
Sehitkamil
Yasemin Eczanesi
Sehitkamil
Akkent Eczanesi
Sahinbey
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