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Başkan Uslu’dan 15 Temmuz açıklaması

ADIYAMAN HABERLERİ  | 14.07.2020 16:29 | Son Güncelleme

Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Uslu, 15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla açıklamalarda bulundu.Vatanın bütünlüğünü, milletin birliğini bozmaya kimsenin gücünün yetmeyeceğini belirten Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Uslu, “15 Temmuz gecesi FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne karşı aziz milletimiz büyük bir destan yazmıştır.

Başkan Uslu’dan 15 Temmuz açıklaması

Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Uslu, 15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla açıklamalarda bulundu.
Vatanın bütünlüğünü, milletin birliğini bozmaya kimsenin gücünün yetmeyeceğini belirten Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Uslu, “15 Temmuz gecesi FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne karşı aziz milletimiz büyük bir destan yazmıştır. O karanlık gecede genç yaşlı, kadın erkek demeden darbecilere karşı yollara düşmüş, meydanlara inmiş, tankın önünde durmuş, kurşunlara karşı gövdesini siper ederek hainlere büyük bir hüsran yaşatmıştır. Bugün de milli birliğimiz ve ülkemizin bekası için şanlı ordumuz ve güvenlik güçlerimiz bölücü terör örgütlerine karşı gerek sınırlarımız içerisinde, gerekse sınır ötesinde operasyonlarını sürdürmekte, yerli ve milli teknolojilerle hainlere göz açtırmamaktadır. Hain darbe girişiminin bertaraf edilmesinden sonra da ülkemiz, ekonomiden teröre kadar saldırı ve manipülasyonlara maruz kalmış, türlü imtihanlardan geçmiş, hepsini de aziz milletimizin cesareti ve basiretiyle, birlik ve beraberlik içerisinde atlatmayı başarmıştır. Tüm dünya artık şunu çok iyi bilmektedir ki, Türk insanı şehit olur, gazi olur ama asla hürriyetinden taviz vermez, zulme rıza göstermez. Bizi bölmeye, kardeşliğimizi bozmaya, demokrasimizi yok etmeye kimsenin gücü yetmez. Devletimiz tarafından salgın sürecinde de birçok ülkeye öncelikli ihtiyaçlar olan medikal malzemeleri gönderilmiş, bin yıllık medeniyetimizin insana verdiği değer bir kez daha gözler önüne serilmiş, asil milletimizin vakur duruşunu tüm dünya bir kez daha görmüştür. Bu zor günleri de birlik ve beraberlik içerisinde atlatacağımıza inancım tamdır. Bu duygularla 15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nün dördüncü yılında, vatanımız, bayrağımız ve milletimizin bekası için şehadete yürümüş aziz şehitlerimizi rahmetle anıyor, kahraman gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Ruhları şad, mekanları cennet olsun. Şehit ve gazilerimizin ailelerine rabbimden sabır diliyorum” diye konuştu.

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Adıyaman Namaz Vakitleri 14 Temmuz Salı

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İkindi
16:30
Akşam
19:56
Yatsı
21:32

Adıyaman Nöbetçi Eczaneler14 Temmuz Salı

Kaya Eczanesi
Merkez
Köroğlu Eczanesi
Merkez
Mehmetyapıcı Eczanesi
Merkez
Güner Eczanesi
Besni
Hilal Eczanesi
Golbasi
Çınar Eczanesi
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