YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bursa
  4. Başkan Usta maden ocağına dur dedi

Başkan Usta maden ocağına dur dedi

BURSA HABERLERİ  | 06.05.2020 22:51 | Son Güncelleme

Bursa’nın İznik ilçesine bağlı Aydınlar Mahallesinde yapılması planlanan çinko-bakır-kurşun maden ocağı İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta’nın girişimleriyle bir kez daha durduruldu.Aydınlar Mahallesinde yapılması planlanan ve tepkilerin odağı haline gelen çinko-bakır-kurşun maden ocağının için ÇED (Çevresel Etki Değerlendirmesi) raporu bekleniyordu.Rapor bugün Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta’ya ulaştı.

Başkan Usta maden ocağına dur dedi

Bursa’nın İznik ilçesine bağlı Aydınlar Mahallesinde yapılması planlanan çinko-bakır-kurşun maden ocağı İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta’nın girişimleriyle bir kez daha durduruldu.
Aydınlar Mahallesinde yapılması planlanan ve tepkilerin odağı haline gelen çinko-bakır-kurşun maden ocağının için ÇED (Çevresel Etki Değerlendirmesi) raporu bekleniyordu.
Rapor bugün Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta’ya ulaştı. ÇED Raporuna olumsuz görüş yazıldı ve maden ocağı durduruldu. Söz konusu proje alanı tarım arazisi ve ormandan oluşuyor. Yapılmak istenen maden ocağının sahası İznik sahiline kadar uzanıyor. Usta, "Doğayı ve Çevreyi Koruma Derneği projenin İznik’in doğasına ciddi zararlar vereceğini belirterek, "Daha önce de mücadele ettik yine mücadele edeceğiz. Projeyle ilgili dava açacağız"dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Ece Üner'den YKS yorumu: Hazineye kıyılır mı hiç? Ece Üner'den YKS yorumu: Hazineye kıyılır mı hiç?
Her yerde aranıyorlar! 55 saat geride kaldıHer yerde aranıyorlar! 55 saat geride kaldı

En Çok Okunan Yerel Haberler

AK Parti Kars Milletvekilleri müjdeyi verdi

AK Parti Kars Milletvekilleri müjdeyi verdi

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Geylan'dan 1 Haziran'da okulların açılması açıklaması:

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Geylan'dan 1 Haziran'da okulların açılması açıklaması:

Bodrum'da tutuklanan gazeteci Hakan Aygün tahliye edildi

Bodrum'da tutuklanan gazeteci Hakan Aygün tahliye edildi

Nöbetteki kamu personeline ikramda bulundular

Nöbetteki kamu personeline ikramda bulundular

Mevsimlik işçilere Büyükşehir desteği

Mevsimlik işçilere Büyükşehir desteği

Akşam ezanlarını canlı yayınlıyorlar

Akşam ezanlarını canlı yayınlıyorlar

Bursa Namaz Vakitleri 6 Mayıs Çarşamba

İmsak
04:11
Sabah
05:50
Öğle
13:05
İkindi
16:57
Akşam
20:11
Yatsı
21:43

Bursa Nöbetçi Eczaneler 6 Mayıs Çarşamba

Alev Eczanesi
Nilufer
Elit Eczanesi
Nilufer
Neşe Eczanesi
Nilufer
İlim Eczanesi
Yildirim
Yavuz Eczanesi
Yildirim
Yeni Bahar Eczanesi
Osmangazi
Ulaş Eczanesi
Harmancik
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

"Bir Mekân Bir Hadis" programına izleyiciden tam not aldı

"Bir Mekân Bir Hadis" programına izleyiciden tam not aldı

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

Bursa'da bir apartman karantinaya alındı

Bursa'da bir apartman karantinaya alındı

Gürsululara mehteranlı motivasyon

Gürsululara mehteranlı motivasyon

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.