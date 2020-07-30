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Başkan Usta’dan kurban bayramı mesajı

BURSA HABERLERİ  | 30.07.2020 10:49 | Son Güncelleme

İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta kurban bayramı dolayısıyla mesaj yayınladı.

Başkan Usta’dan kurban bayramı mesajı

İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta kurban bayramı dolayısıyla mesaj yayınladı. Başkan Usta mesajında korona salgını gölgesinde gerçekleşecek kurban bayramında tedbirlerin önemine vurgu yaptı.
Bir Kurban Bayramı’na daha kavuşuyor olmanın manevi hazzı ve mutluluğu içerisinde olduğunu ifade eden Başkan Usta, “Bayramlar birlik, beraberlik ve dostluk duygularının en üst seviyede yaşandığı müstesna günlerdir. Bayramlarımız, aynı zamanda kardeşlik bilincimizi yenileme, aramızdaki muhabbet ve dayanışmayı pekiştirme vesilesidir. Kurban bayramında fakirler gözetilir, ihtiyaçları giderilir. Bu anlamda kestiğimiz kurbanlar bizi Allah’a daha yakın kılmaya vesile olurlar. Kardeşliğimizi, tekbirlerle yeniden ihya ettiğimiz bayram günlerinde yetimler, öksüzler, garipler, güçsüzler, darda kalmışlar güler, komşuluk ve akrabalık ilişkilerimiz daha da pekişir. Korona salgını sebebiyle bayramda kalabalık bayramlaşma törenleri yapmayalım. Kendimizin, sevdiklerimizin ve tüm insanların sağlığı için salgın ile ilgili tedbirlere dikkat ederek bayram sevincini doya doya yaşamanın gayreti içerisinde olalım. İznikli hemşerilerimden ricam maskesiz asla dolaşmasınlar, kalabalık ortamlarda bulunmasınlar, maske, mesafe ve temizlik bu salgından korunmanın en önemli yöntemi. Salgınların olmadığı, bayram sevinci ve coşkusunun en üst düzeyde yaşandığı bayramlara kavuşmak dileğiyle tüm Müslüman âleminin Mübarek Kurban Bayramını kutlar, bayramın insanlığa sağlık, mutluluk, huzur, barış, kardeşlik ve esenlikler getirmesini temenni ederim” dedi.

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