Başkan Utku Gümrükçü ilk 500 gününü anlattı

Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, “Arı Gibi Petek Petek, 500 Günlük Emek” vurgusuyla görevde bulunduğu ilk 500 günü CHP örgütüne anlattı.

Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, görevde bulunduğu ilk 500 günde gerçekleştirilen proje ve hizmetleri CHP il ve ilçe yöneticileri ile milletvekillerinin bulunduğu toplantıda anlattı. Başkan Gümrükçü’nün “Arı Gibi Petek Petek, 500 Günlük Emek” başlığı altında Çiğli Belediyesi Meclis Salonunda düzenlenen sunumuna, CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, CHP İzmir Milletvekilleri Mahir Polat, Kani Beko, CHP Çiğli İlçe Başkanı Mert Özcan, CHP il ve ilçe yöneticileri, kadın ve gençlik kolları ile belediye meclis üyeleri katıldı. Yaklaşık 2 saat süren toplantıda Başkan Gümrükçü, belediyedeki kurumsallaşma çalışmaları, belediyenin fiziki ve sosyal yatırım proje ve hizmetleri ile mali durum hakkında bilgi verdi.

Başkan Gümrükçü: “Çok daha fazlasını yapacağız”

Konuşmasına Çiğli’nin gelişimi için beklenti ve taleplere uygun birçok proje için çalıştıklarını belirterek başlayan Başkan Gümrükçü, “Göreve gelince öncelikle mali durumumuzu netleştirerek ciddi bir borç ödemesi gerçekleştirdik. Geçmişten bugüne çözülemeyen ama acil çözüme kavuşturulması gereken sorunlarımız var. Ayrıca 80 binden 200 bine çıkan ilçemizin yeni nüfusunun talepleri var. CHP’nin temel evrensel ilkelerine uygun, hem dünü hem bugünü hem de geleceği gözlemleyerek yeni projeler üretmeye ihtiyacımız var. Bu ilk 500 günde net tablomuzu ortaya çıkardık. Kurumsallaşma ve belediyenin net varlıklarını belirleme adına önemli çalışmalar yaptık. Birçok projeyi yaşama geçirdik. Bundan sonra da çok daha fazlasını yapacağız. Buradan sözünü veriyoruz” dedi.